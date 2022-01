Cavertitz

Im November und Dezember hatten sich die Kommunen der Region mit großen Engagement in die Impfaktionen des DRK eingebracht. Sie übernahmen die Terminvergabe, standen den Bürgern dafür per Telefon und E-Mail zur Verfügung und sorgten so dafür, dass alle Impfdosen genutzt werden konnten. In dieses Jahr startet das DRK mit „offenen“ Aktionen, also ohne Terminvergabe. Dafür war im Vorfeld von „Wartemarken“ die Rede, die das Schlangestehen auch bei großem Andrang vermeiden sollen. In der Collm-Region fand am Dienstag eine erste Impfaktion ohne Terminvergabe statt.

Gegen 8 Uhr, eine Stunde vor Beginn der Aktion, traf das Impfteam an der Turnhalle ein. Und fand noch keine Warteschlange vor. Das hatte Andreas Meiser, DRK-Mitglied aus Dahlen, auch nicht befürchtet. „Wir beobachten, dass seit drei, vier Wochen der Zustrom zu den Impfterminen wieder abnimmt“, schilderte er. Der Höhepunkt der Nachfrage sei offenbar überschritten. Tatsächlich wären die ersten Impfwilligen gegen 8.20 Uhr vor Ort gewesen– aber nicht in Massen

Frei Parkplätze an der Turnhalle

Kurz vor 9 Uhr zeichnete sich ein entspanntes Bild vom Anlaufen der Aktion ab. Parkplätze gab es sogar noch an der Turnhalle, ein Ausweichen auf den Seitenstreifen war nicht nötig. Es waren zwei Wartebereiche eingerichtet worden: einer im Gang zur Turnhalle, für alle, die noch Unterlagen auszufüllen hatten und noch nicht mit ihrer Versicherungskarte „eingecheckt“ waren. Der andere folgte auf die Tische, an denen die Daten erfasst wurden. Zunächst waren die reichlich zwanzig Plätze, auf denen man auf den Aufruf in die Impfkabine warten musste, gut besetzt. Sobald die beiden Ärzte ihre Arbeit aufgenommen hatten, lichteten sich die Reihen dort aber recht schnell.

Und Wartemarken? „Brauchen wir heute offenbar nicht“, sagte Danny Gregorz von der Sicherheitsfirma PSS, die mehr als nur einen Blick auf den reibungslosen Ablauf hatte. Die beiden Mitarbeiter teilten Unterlagen aus, reichten sie weiter und wiesen die Wege in die Impfkabinen und zum Hinterausgang, durch den die Geimpften nach einer Ruhepause die Halle verlassen konnten, ohne Ungeimpften zu begegnen. So lange die Anzahl der ankommenden Impfwilligen die der Sitzplätze in den Wartebereichen nicht übersteige, könne man auf Wartemarken verzichten. Man würde nur regulierend eingreifen, um lange Wartezeiten für Hochbetagte, Menschen mit Rollator oder Gehhilfen sowie Schwangere und junge Mütter mit Kleinstkindern zu vermeiden. Auch am Montag, in Köllitzsch habe man keine Wartemarken ausgeben müssen.

Premiere für Stellwände

Zu Beginn der Aktion war auch Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) vor Ort. Gerade hatte der Bauhof noch einen Klapptisch für die Anmeldung nachgeliefert, den sie geordert hatte. „Alle sind in Bereitschaft“, betonte die Bürgermeisterin, die am Morgen den Kaffee für das Team gekocht hatte. Am Mittag werde sie von Manuela Winkler abgelöst, die in der Gemeinde für das Meldewesen und das Ordnungsamt zuständig ist. „Der Bauhof hat die Halle zwischen Weihnachten und Neujahr eingeräumt. Das war unproblematisch, weil in den Ferien eben kein Schulsport stattfinde. Für die nächsten Termine müsse man sich Gedanken machen, um den Unterricht und den Vereinssport für die unter 16-Jährigen nicht zu stark einschränken zu müssen.

Obwohl die Wartemarken nicht zum Einsatz kommen mussten, gab es bei dieser Impfaktion eine Premiere. „Nachdem der Flüchtlingsstrom von 2015 abgeebbt war, hatte der Landkreis Stellwände für kleines Geld angeboten. Wir hatten damals zugegriffen und nutzen sie nun erstmals – als Sichtschutz zwischen den Impfkabinen und den Wartebereichen“, erzählte Christiane Gürth. Ursprünglich dienten die Wände dazu, Schlafplätze in den Notaufnahmeeinrichtungen abzutrennen.

Nach weniger als einer halben Stunde geimpft

Nach einer Dreiviertelstunde war Zeit für die erste Rauchpause jener Helfer, die sie brauchten. Warteschlangen gab es nicht und die Stühle waren nur noch mäßig besetzt. Den Eindruck eines zügigen Geschehens bestätigten sowohl Matthias Löbel aus Bucha, der insgesamt rund 20 Minuten in der Cavertitzer Turnhalle war als auch Irene Leuschner aus Staritz. Sie habe zwar nicht genau auf die Uhr geschaut, aber auf jeden Fall habe sie weniger als eine halbe Stunde vor der Anmeldung bis zum „Auschecken“ benötigt.

Die nächsten kommunalen Impfaktionen mobiles Team, ohne Terminbuchung, jeweils 9 bis 16 Uhr 7. Januar, Kulturscheune Borna 8. Januar Turnhalle Hof 10./11. Januar Riesa, Kloster Ratssaal (bis 16.30 Uhr) 17./18. Januar Gemeindeverwaltung Wermsdorf 19./20. Januar Turnhalle Dahlen 26./27. Januar Rathaus Mügeln bis 6. Januar PEP Torgau stationäres Team, täglich 10 bis 18 Uhr, nur mit Terminbuchung: Oschatz „O“ Quelle: www.drksachsen.de

Von Axel Kaminski