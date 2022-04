Warum am Mannschatzer Maibaum 65 Zentimeter fehlen

Mannschatz

Die geschmückte Krone für den Maibaum präsentierten am Freitagabend Mitglieder des SC Grün-Weiß Mannschatz. Erstmals nach der coronabedingten Zwangspause wurde der Maibaum wieder aufgestellt – diesmal jedoch mit einer Höhe von 22,56 Meter genau 65 Zentimeter kürzer als im Jahr 2019.

„Während der Corona-Zeit hat der Holzwurm an unserem Maibaum genagt“, erklärte das Vereinsvorsitzender Andreas Jentzsch. Deshalb habe das untere Stück des Holzstammes abgesägt werden müssen. An das Aufstellen des Maibaums, dessen Krone Frauen aus dem Ort unter Regie von Gisela Höfling (89) gebastelt hatten, schloss sich ein Fußballturnier mit Mannschaften aus Mannschatz, Ganzig und Merkwitz an.

Verein sucht Fußballspieler

Jeden Freitag um 19 Uhr treffen sich die Manschatzer Fußballer auf ihrem Sportplatz, um gegen den Ball zu treten. „Weitere Interessenten sind herzlich willkommen“, sagte Vorstandsmitglied Thomas Zinnert. Am 9. Juli lädt der Verein zu den Oschatzer Stadtmeisterschaften im Fußball nach Mannschatz ein.

Von Frank Hörügel