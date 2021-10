Warum das Abfischen am Zeuckritzer Schwemmeteich ein schlammiges Vergnügen ist

Zeuckritz

Auf dem Dorf haben die Kinder immer noch ein paar andere Hobbys als in der Stadt. Das zeigte das am Sonnabend von der Freiwilligen Feuerwehr Zeuckritz organisierte Abfischen des Schwemmeteiches am Ortsrand.

Während die Kameraden das Wasser des wegen des regenreichen Sommers gut gefüllten Gewässers abließen, wartete knapp ein Dutzend Kinder darauf, mit ihren Keschern endlich in den Schlamm waten zu können.

Wer noch keine Wathose besaß, bekam von den Eltern oder Kameraden der Wehr Hilfe dabei, Gummistiefel und Hosen wasserdicht zu verbinden. Ob besorgte Mütter und Großmütter am Ufer auf ihre Fragen nach der Trockenheit ihrer Schützlinge wahrheitsgemäße Antworten bekamen, ist ungewiss. Auf jeden Fall waren die Jung-Fischer mit Elan und Erfolg bei der Arbeit.

Sie benötigten nur wenig Unterstützung der Erwachsenen, um die für diesen kleinen Teich doch recht beachtlichen Fischmengen anzulanden. Dabei konnten die Wünsche einiger Kunden nach Drei-Kilo-Karpfen erfüllt werden.

Wer fürs Keschern zu alt war und weder Bedarf an einen lebendigen oder ausgenommenen Karpfen hatte, konnte beim Zeuckritzer Abfischen dennoch auf seine Kosten kommen. Neben Kalt- und Heißgetränken gab es Fischsuppe und Gegrilltes.

Zur Galerie Wer im Sommer am Schwemmeteich entlang wandert oder spazieren geht, würde in diesem kleinen Gewässer gar nicht so einen üppigen Fischbestand vermuten, wie er bei jährlichen Abfischen dann zutage tritt. Ein paar Impressionen des Spektakels.

Von Axel Kaminski