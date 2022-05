Warum das DRK-Testzentrum Oschatz seit Montag geschlossen ist

Oschatz

Vor einem halben Jahr schätzte die Pressesprecherin der Stadtverwaltung Oschatz, Anja Seidel, den Bedarf noch „als sehr groß“ ein. Weil zu diesem Zeitpunkt Corona-Schnelltests als Zugangsvoraussetzung für den Job oder Gaststättenbesuch gefordert waren, wurde am 1. Dezember 2021 eine DRK-Teststation im Oschatzer Thomas-Müntzer-Haus eingerichtet.

Auf den Tag genau ein halbes Jahr später hatte die Teststation am 1. Mai ein letztes Mal geöffnet. Seit dem 1. Mai ist die Testpflicht weiter eingeschränkt und gilt dann nur noch für Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Hospizen, Werkstätten für behinderte Menschen oder Asylbewerber-Unterkünften. Bereits im Vorfeld waren die Öffnungszeiten im Müntzer-Haus reduziert worden. In der Woche vor der Schließung ließen sich nach Angaben der DRK-Vorstandsvorsitzenden Anne Lissner nur noch durchschnittlich 15 Menschen pro Tag testen.

Allein in diesem Jahr wurden laut Lissner in den kommunalen Testzentren in Oschatz und Torgau knapp 14 000 Corona-Schnelltestungen durchgeführt. Das übernahmen rund 50 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. „Ohne die wäre unser tägliches Testangebot nicht realisierbar gewesen“, schätzt die

Anne Lissner DRK Torgau-Oschatz Quelle: Cumulus Torgau

Vorstandsvorsitzende ein und dankt dem Team unter Leitung des Erste-Hilfe-Ausbildungsleiters Dirk Friese. Lissner: „Als Verband und Hilfsorganisation danken wir zudem der Bevölkerung für das in uns und unsere Arbeit gesetzte Vertrauen. Wir freuen uns, dass wir einen Beitrag zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens und zur Eindämmung der Pandemie leisten durften.“

Nachdem die bisherigen DRK-Teststationen in Torgau und Oschatz am Sonntag letztmals geöffnet hatten, geht es zumindest in Torgau eine Nummer kleiner weiter. Seit Montag wird hier täglich in der Zeit von 16 bis 17 Uhr direkt in der DRK-Geschäftsstelle, Prager Straße 6, getestet.

Von Frank Hörügel