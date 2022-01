Warum diese drei Männer Mügelner Bürgermeister werden wollen

Mügeln

Wir haben den drei Bewerbern um den Mügelner Bürgermeisterposten diese Fragen gestellt.

Die Motivation der Bewerber

Welches sind Ihre persönlichen Gründe, sich der Wahl zu stellen?

Mario Michaels:Mit meiner Liebe zur Heimat, meinem ideenreichen Enthusiasmus und der damit verbundenen Lösungsfindung für kniffelige Dinge möchte ich unsere Region mit den Bürger*innen gestalten. Meine sportlichen Aktivitäten und meine gesunde Lebensweise begünstigen dies. Die Wahl sehe ich als Chance für die Region, mein umfassendes Fachwissen aus Praxis und Verwaltung einzusetzen. Als Bürgermeister bin ich nah und erreichbar – darin haben mich die vielen Gespräche und Rückmeldungen auf meine Karten in den letzten Wochen bestärkt. Hierzu stelle ich mir neben dem wöchentlichen Bürgersprechstunden auch den digitalen Kontakt vor. Vor Allem ist mir wichtig, mit Gesprächspartnern auf Augenhöhe zu reden. Außerdem möchte ich die Kommunikation zu den Vereinen herstellen und vernetzen, denn in ihnen findet das gesellschaftliche Leben statt.

Johannes Ecke: Mügeln mit seinen Ortsteilen ist es wert, die positive Bilanz der vergangenen Jahre zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger fortzusetzen. In meiner Amtszeit als Bürgermeister schaue ich auf viel Erreichtes zurück. Und es sind bereits die nächsten Vorhaben ausgearbeitet und stehen in Planung. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern – egal ob in Vereinen oder unter den vielen Ehrenamtlichen – wurde in kürzester Zeit sehr viel erreicht. Dieses kooperative Gestalten möchte ich unbedingt fortführen. All die Projekte, die in den Startlöchern stehen, all das gemeinsame Wirken sind mir eine große Motivation, auch künftig für Mügeln und alle Ortsteile tätig zu sein.

Rico Winterlich: Den Hauptgrund gab das Wahlergebnis der letzten Wahl zum Stadtrat und Kreistag. In Mügeln konnte ich als Stadtrat die meisten Stimmen erringen und im Wahlkreis 8 zum Kreistag die zweitmeisten. Dieser Vertrauensvorschuss stellte für mich den Anreiz dar, die Belange der Wähler zu lösen oder zumindest anzusprechen. Im Stadtrat tat ich dies in der aktuellen Wahlperiode mit 184 Fragen und 13 Beschlussvorlagen. Durch meine Tätigkeit für einen Landtagsabgeordneten und meinen Abschluss des Bildungswerkes für Kommunalpolitik in Sachsen sind mir die Entscheidungsebenen bekannt und ich kenne durch meine Selbstständigkeit die Sichtweisen der Privatwirtschaft und die Arbeitsweise der Verwaltung. Das Rathaus als Dienstleister für die Bürger ist mein oberstes Ziel, denn nur als Einheit werden wir uns entwickeln.

Wie erfüllt Mügeln Pflichtaufgaben?

Pflichtaufgaben der Kommune sind das Absichern der Kinderbetreuung, das Vorhalten von Schulgebäuden sowie Brandschutz. Wie ist Mügeln hier aufgestellt?

M ario Michaels: Ein stabiles und wertschätzendes Personalkonzept für die Mitarbeiter*innen in den Einrichtungen sorgt für Lebensqualität am Arbeitsplatz, bietet ihnen Perspektiven in unserer Region und ist maßgeblich für die Sicherstellung der Betreuung der Kinder und der Bewirtschaftung von Gebäuden. Hier besteht Handlungsbedarf! Ich bin Diplom-Wirtschaftsingenieur für Bauwesen und habe jahrelange Erfahrung im Bauaufsichtsamt als Führungskraft mit zusätzlicher Ausbildung als Fachplaner für Brandschutz. Ich kenne die „Knackpunkte“, um tatsächlichen Schutz für Retter und Betroffenen zu gewährleisten, sehr gut. Ich werde gemeinsam mit Fachleuten den Bestand prüfen, Prioritäten festlegen, Fördermittel akquirieren und schließlich wirtschaftliche Maßnahmen durchführen.

Johannes Ecke: Mügeln verfügt über vier Kindertagesstätten, drei Grundschulen mit ihren Horten und eine Oberschule. Dies sind beste Voraussetzungen für ein stabiles Grundzentrum. Jede Einrichtung befindet sich in einem lobenswerten Zustand, dennoch finden natürlich fortlaufend Arbeiten zur Erhaltung der Substanz und deren Attraktivität statt. Unsere Kinder finden somit sehr gute Bedingungen vor um heranzuwachsen und zu lernen. Keiner muss aus Platzmangel auf die Nachbargemeinden ausweichen. Mit unseren vier Feuerwehren sind wir stark aufgestellt. An die 140 aktive Kameradinnen und Kameraden setzen sich ehrenamtlich rund um die Uhr für unseren Schutz und zur Gefahrenabwendung ein. Zweifelsohne werde ich auch weiterhin dafür Sorge tragen, dass unsere Wehren gute Bedingungen vorfinden sowie bestmöglich ausgerüstet ihren Dienst tun können.

Rico Winterlich: Die Ablehnung der Überprüfung der Kitaöffnungszeiten lässt mich annehmen, dass die Kinderbetreuung derzeit abgesichert ist. Anstrengungen in der Modernisierung der Schulgebäude zum Beispiel im energetischen Bereich oder dem Außengelände müssen stetig geprüft werden. Es gilt auch, die Digitalisierung und Anforderungen der Zukunft zu ermöglichen. Die Folgekosten des bundesweiten Digitalpaktes werden an den Kommunen hängen bleiben. Da ich selbst im Förderverein einer städtischen Feuerwehr bin, sind mir die Investitionen der letzten Jahre bekannt. Die Nachwuchsgewinnung bei den Wehren hat oberste Priorität. Die Kameraden müssen Lehrgänge besuchen können, um immer auf dem neusten Stand zu sein. Der Führerschein zum Führen der Fahrzeuge muss stärker in den Fokus genommen werden, da viele jüngere Kameraden die Fahrzeuge im Einsatz nicht fahren können.

Rezepte gegen Leerstand

Entlang der alten Ortsdurchfahrt gibt es viel Leerstand und teils stark verfallene Gebäudesubstanz. Haben Sie ein Rezept dagegen?

Mario Michaels:

An dieser Stelle werde ich gezielte Sprechstunden für Einwohner*innen und Hauseigentümer*innen bereithalten. Dabei können zum Beispiel Möglichkeiten für Erben thematisiert, Art und Umfang von Sanierungen diskutiert, Aufwand für barrierefreien Umbau und Anregungen, wofür es finanzielle Zuschüsse gibt, besprochen werden. Es gibt viele Alternativen zum Leerstand. Die Lösung liegt auf der Hand – das Wissen über die vielen Möglichkeiten unter die Bürger*innen zu bringen, damit sie diese umsetzen. Auch hier ist es von besonderer Bedeutung, persönlichen Kontakt zu den Eigentümern herzustellen. Im gemeinsamen Gespräch können wir Wege finden und ein Entwicklungskonzept für mehrere Generationen und Familienformen entwickeln. Es könnten Investoren Gebäude umbauen und Möglichkeiten zum betreuten Wohnen schaffen, damit unsere Senioren hierbleiben.

Johannes Ecke: Es freut mich sehr sagen zu können, dass wir mit dem Förderprogramm der Stadtsanierung bis heute viel erreichen konnten. Gleichwohl war es einigen Hausbesitzern nicht möglich, sich daran zu beteiligen. Eine große Rolle spielt hier nämlich der Denkmalschutz, das Alter der Besitzer oder sogar der Besitzstand. Mit einem klaren Konzept, welches durch das Sanierungsbüro erarbeitet wurde, werde ich gemeinsam mit der Verwaltung, den Eigentümern oder den Erben über die Zukunft ihrer Gebäude sprechen. Mein Wunsch und Ziel zugleich ist es, die Sanierung unter den Möglichkeiten spezieller Fördermaßnahmen fortzuführen, damit sich unser Stadtbild auch zukünftig verschönert.

Rico Winterlich: Der Zustand der Innenstadt ist mir bekannt und genau deshalb brachten wir Beschlussvorlagen ein. Einmal zur Bildung einer Kommission, die die leerstehende Gebäude erfasst und mit den Eigentümern bezüglich der weiteren Nutzung spricht und Lösungen herbeiführt. Mittels eines Onlineportals könnten wir dann Interessenten und Partner zusammenbringen und Bausubstanz erhalten oder prüfen, ob ein Abriss aus wirtschaftlichen Gründen vielleicht erforderlich ist.

Axel Kaminski und Frank Hörügel

Von OAZ