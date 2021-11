Warum in Oschatz ein Känguru für Angst und Schrecken sorgt

Oschatz/Meißen

„Du hast nur einen Versuch, musst blitzschnell wie eine Cobra sein“, sagt Heiko Drechsler. Am Donnerstagnachmittag ist der Betreiber des Tierparkes Meißen blitzschnell wie eine Cobra. Als sich das Objekt seiner Begierde – ein zwei Jahre altes Känguru-Männchen – in seinem Gehege kurz in Sicherheit wiegt, schlägt Heiko Drechsler zu. Er packt das Tier am Schwanz und dreht den Körper des Kängurus ganz schnell von sich weg. „Damit er mit seinen kräftigen Hinterbeinen nicht zutreten kann“, erklärt der 58-Jährige diese Vorsichtsmaßnahme.

Als die Managerin des O-Schatz-Parkes Katja Bachmann und der Tierpfleger Oliver Tessmer kurze Zeit später mit ihrem Transporter im Meißner Tierpark ankommen, ist das Känguru bereits sicher in einer Transportkiste aus Sperrholz verstaut. „Die Besucher unseres Parkes haben immer mal nachgefragt: Wann bekommen wir wieder Kängurus zu sehen?“, erklärt Katja Bachmann den Grund für die Fahrt nach Meißen.

Vor der Landesgartenschau in Oschatz im Jahr 2006 wurden für den Oschatzer Tierpark zwei Bennett-Kängurus in Schwerin gekauft. Das eine Tier starb 2015, das andere im vergangenen Jahr im Alter von knapp 18 Jahren. „Das ist sehr alt geworden“, sagt Tierpfleger Oliver Tessmer. Seitdem ist das etwa 500 Quadratmeter große Gehege mit der Holzhütte verwaist. Doch jetzt soll hier wieder Leben einziehen.

Namen für Kängurus gesucht Die beiden Känguru-Männchen, die im O-Schatz-Park ein neues Zuhause finden, wurden 2018 und 2019 im Tierpark Meißen geboren. Die scheuen Tiere haben bisher noch keine Namen. Wenn Sie einen Vorschlag haben, wie die Kängurus genannt werden könnten, schicken Sie bitte eine Mail (Stichwort Känguru) an: oschatz.redaktion@lvz.de Wir leiten Ihre Vorschläge dann an den O-Schatz-Park weiter.

Auf der Einkaufsliste der Oschatzer im Tierpark Meißen stehen neben zwei Kängurus – das zweite soll am 29. November abgeholt werden – noch zwei Weißstörche und ein bretonisches Zwergschaf. Die Tiere sind als Fünfer-Pack ein Schnäppchen. Der relativ niedrige Preis hat seinen Grund. Heiko Drechsler, der den privaten Tierpark über Jahre hinweg aufgebaut hat, muss das städtische Grundstück am Ortsausgang von Meißen in Richtung Dresden bis zum Jahresende räumen. „Ich musste meinen Tierpark 14 Monate lang schließen. Corona hat mich totgemacht. Ich bin abgrundtief traurig, wollte hier eigentlich meinen Lebensabend verbringen“, sagt der 58-Jährige.

Tiere müssen vor dem Abriss raus

Doch bevor er mit dem Abriss der Gehege und Ställe beginnt, müssen die meisten Tiere raus – nur ein paar seiner Lieblinge will Drechsler behalten und 2022 an anderer Stelle in Meißen ein Naturbildungszentrum eröffnen.

Schnäbel sind gefährliche Waffen

Auch von den beiden Weißstörchen Adam und Eva muss sich der Tierliebhaber trennen. Deshalb geht er jetzt mit einem grünen Netz-Kescher ins Gehege der beiden Rotschnäbel. Doch auch hier ist Vorsicht geboten. Als Eva im Netz zappelt, packt Drechsler den Vogel schnell und fest an seinem langen Hals unter dem Kopf. „Die Schnäbel der Störche sind eine gefährliche Waffe. Die können dir ganz schnell die Augen ausstechen“, sagt er.

Störche sind flugunfähig

Die beiden Störche stammen aus dem Storchenhof Loburg in Sachsen/Anhalt, wo sie nach Unfällen gesund gepflegt wurden. Sie können nicht mehr fliegen. Dem Weibchen Eva musste ein Flügel amputiert werden. Auch Adam ist lädiert. Er ist vermutlich in ein Windrad geflogen, seitdem sind seine zwei Flügel lahm.

Känguru wie ein Flummiball

Als nach dem Känguru auch Adam und Eva sowie das bretonische Zwergschaf sicher in Transportkisten auf der Ladefläche des Transporters verankert sind, geht es von Meißen zurück nach Oschatz. Bei der Ankunft im O-Schatz-Park ist es bereits dunkel, zuerst wird die Kiste mit dem Känguru in eine kleine Holzhütte – sein künftiges Zuhause – getragen. Katja Bachmann leuchtet mit ihrem Handy in das Häuschen, ihr Kollege Oliver Tessmer zieht ganz vorsichtig den Eingangsschieber der Transportkiste nach oben. Das verunsicherte Känguru verharrt kurz, geblendet vom Licht. Dann schießt das Tier urplötzlich wie ein Flummiball in Richtung der Hüttenwand. Der Aufprall klingt, als würde ein schwerer Medizinball mit voller Wucht gegen die Holzbretter knallen. Der tierische Medizinball kracht noch zwei mal gegen die Wände. Katja Bachmann erstarrt kurz vor Schreck und stiehlt sich dann ganz schnell aus der Hütte. „Da bekommt man schon Angst“, gibt die Chefin des O-Schatz-Parkes zu.

Bis zum Montag soll das Tier in der Hütte bleiben, bevor es ins Freigehege gelassen wird. „Das Känguru muss sich jetzt erst einmal eingewöhnen“, sagt Tierpfleger Tessmer.

