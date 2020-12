Warum ist Oschatz Corona-Hotspot? Infektionsquelle gibt Rätsel auf

Oschatz

Sie sind selbst seit Ende vergangener Woche in Quarantäne – mit Corona?

Nein, ich bin selbst nicht infiziert – aber meine Frau. Bis jetzt zum Glück ohne Symptome.

Anzeige

OBM Andreas Kretschmar, Oschatz Quelle: Malik

Wie kommen Sie persönlich mit der außergewöhnlichen Situation durch Corona zurecht, die ja jetzt schon seit März vorherrscht?

Ich bin prinzipiell ein optimistischer Mensch. Aber es ist seitdem ein vollkommen anderer Tages- und Arbeitsablauf. Wir haben den Jahresurlaub im November daheim verbracht, eigentlich wollten wir zum 1. November zwei Wochen an die Ostsee fahren, da haben die Hotels dann zugemacht. Aber: Dieses Virus ist nicht von Frau Merkel beschlossen worden, sondern es ist tatsächlich Realität.

In den Kindereinrichtungen der Stadt wurden die Öffnungszeiten reduziert – warum?

Wir haben das System so umgestellt, dass sich die Gruppen und Erzieherinnen in den Kindereinrichtungen nicht mischen. Damit ist ein höherer Arbeits- und Zeitaufwand verbunden für die Erzieherinnen und demzufolge geringere Öffnungszeiten. Das geht nicht anders zu machen.

Kitas ab Mittwoch wieder offen

Welche städtischen Kitas sind aktuell wegen Corona geschlossen und wie lange noch?

Mit heutigem Wissensstand sind ab Mittwoch alle städtischen Kindertagesstätten wieder offen.

Die Horte sollen auch noch kurz vor Weihnachten am 21. und 22. Dezember geöffnet werden. Was wird damit bezweckt?

Der Freistaat hat einen früheren Ferienstart angeordnet. Damit die Eltern arbeiten können – sie fahren Bus, sind Verkäuferinnen oder arbeiten in einer Klinik – werden also unbedingt gebraucht: Deshalb wollen wir die Horte öffnen.

Im Hort der städtischen Grundschule Collmblick wurde am Dienstag die Betreuung der 4. Klassen eingestellt, weil eine zweite Horterzieherin erkrankt ist. Gibt es dazu aus Sicht der Stadtverwaltung keine Alternative, um die betroffenen Eltern zu entlasten?

Für fünf Gruppen standen am Dienstag drei Erzieherinnen zur Verfügung. Davon ist nur eine Erzieherin noch vom Stammpersonal, da krankheitsbedingt die restlichen Kollegen ausgefallen sind. Derzeit sind zwei Erzieherinnen aus zwei weiteren Einrichtungen bis Ende des Jahres fest für die Gruppen eingeplant. Das ist wichtig, damit es nicht zu ständigem Personalwechsel kommt. Zwei Klassen sind zusammengelegt. Ab Mittwoch wird eine Betreuung der 4. Klassen wieder möglich sein, da im Bücherwurm das komplette Haus 2 vom Gesundheitsamt Quarantäne erhalten hat und somit eine Horterzieherin aus dem Grashüpfer im Collmblick arbeiten kann.

Zahlen steigen wie verrückt

Die Stadt Oschatz und Umgebung sind seit Tagen der Corona-Hotspot im Landkreis Nordsachsen. Die Infektionszahlen steigen weiter. Wo vermuten Sie die Gründe dafür, dass gerade in Oschatz so viele Menschen infiziert sind?

Ich bin kein Mediziner und kann deshalb wirklich bloß Vermutungen anstellen. Wir haben in Oschatz keine Quelle gefunden, von der das ausgegangen ist. Das passiert einfach. Es gibt hier keine Corona-Partys, wir haben beizeiten Einrichtungen geschlossen, damit sich die Leute wirklich nicht begegnen. Und trotzdem steigen die Zahlen wie verrückt.

Dennoch gibt es Leute, die sagen, Corona gibt es gar nicht oder das Tragen von Masken verweigern. Was sagen Sie diesen Menschen?

Mir persönlich ist bisher keiner über den Weg gelaufen, der gesagt hat, Corona gibt es nicht oder grundsätzlich die Maske verweigert. Ich kann nur empfehlen und darum bitten, die Spielregeln einzuhalten, damit wir einigermaßen über den Jahreswechsel kommen.

Fußgängerzone mit Maskenpflicht

Gibt es in Oschatz Verstöße gegen die Corona-Vorschriften?

Grobe Verstöße gibt es nicht. Der eine oder andere vergisst mal die Maske oder hat sie nicht richtig auf. Anfangs hatten die Einwohner nicht verstanden, dass der Neumarkt und die Sporerstraße eine Fußgängerzone sind – und dort seit drei Wochen Maskenpflicht gilt. Deshalb haben wir Schilder angebracht, die darauf hinweisen.

Wer kontrolliert das?

Die Kontrollen übernimmt der Landkreis. Wir sind gebeten, das zu unterstützen. Aber das ist eine personelle Frage. Sofern es möglich ist, kontrollieren wir auch.

Im nächsten Jahr soll die Kleine Gartenschau der Höhepunkt für Oschatz werden. Bleibt es dabei?

Die Vorbereitungen laufen, wir sind da gut im Geschäft. Wir bereiten das so vor, als würde es dann Corona nicht mehr oder nur noch in abgeschwächter Form geben. Was dann tatsächlich passiert, müssen wir abwarten. Andreas Kretschmar.

Von Frank Hörügel