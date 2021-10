Warum wurde Dora von Nessen in den Oschatzer Pranger versteckt?

Oschatz

In eine unmenschliche Zeit vor gerade mal 80 Jahren blickt die Oschatzer Heimatforscherin Gabriele Teumer in ihrem neuen Heft „Ohne Haar und ohne Würde. Oschatzer Frauenschicksale im Nationalsozialismus 1940-1945“ zurück.

Vortrag am 2. November

In einem öffentlichen Vortrag stellt Gabriele Teumer die Publikation am Dienstag, dem 2. November, im Thomas-Müntzer-Haus vor (Beginn: 18.30 Uhr). Zu der Veranstaltung sind nicht nur Mitglieder des Oschatzer Geschichts- und Heimatvereins, sondern alle Geschichtsinteressierten eingeladen.

74 Seiten mit Originalfotos

Im Mittelpunkt des Heftes – 74 Seiten mit Originalfotos und Dokumenten illustriert – von Gabriele Teumer steht das Schicksal der geborenen Fuchshainerin Dora von Nessen.

In Wurzen zwangssterilisiert

Dora von Nessen (geborene Klöthe) fiel das Lernen schwer, sie blieb zwei Mal sitzen. Ihr Schulleiter in Fuchshain attestierte dem Mädchen: „Mir kam sie stets als geistig sehr schwach vor, ich will nicht direkt sagen bildungsunfähig.“ Dieses Schulgutachten hatte für das Mädchen verheerende Folgen. Auf der Grundlage des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ wurde sie am 17. April 1936 im Wurzener Krankenhaus zwangssterilisiert. Doch die junge Frau ließ sich nicht unterkriegen, nahm eine Arbeit im Rittergut Calbitz-Kötitz an. Hier hatte sie mit ihrem Mann Walter von Nessen ein paar gute Jahre.

Zur Strafe in den Pranger

Und dann griff das NS-Regime ein weiteres Mal in das Leben von Dora von Nessen ein. Ihr Mann wurde 1939 zur Wehrmacht eingezogen. In der gleichen Zeit trafen in Deutschland die ersten polnischen Kriegsgefangenen ein, die auch im Rittergut Calbitz arbeiten mussten. Mit einem dieser Kriegsgefangenen bandelte Dora von Nessen an – und wurde als Strafe im Oschatzer Pranger zur Schau gestellt.

Von Frank Hörügel