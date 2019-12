Was Bauern der Region zu einem grünen Landwirtschaftsminister sagen

Collm-Region

Das wurde im Vorfeld als Schreckgespenst gehandelt: ein grüner Landwirtschaftsminister. Sachsens alter und höchstwahrscheinlich auch neuer Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) wollte an dieser Personalie nicht die Koalitionsverhandlungen scheitern lassen. Aber was erwartet die Landwirte bei grüner Agrarpolitik im Freistaat? Die Bauern der Collm-Region sind skeptisch. Sie fordern einen realistischen Blick auf die Branche und Augenmaß in puncto Naturschutz.

Idealismus trifft auf Existenzfragen

Geschäftsführer des Heidegut Dahlen: Ernst Bößneck. Quelle: Axel Kaminski

Ernst Bößneck, Geschäftsführer des Heidegutes Dahlen, räumt ein, von Wolfram Günther als designiertem Landwirtschaftsminister am Dienstag zum ersten Mal gehört zu haben. „Der Name sagte mir bisher nichts. Was mir Wolfgang Vogel, der frühere Präsident des Landesbauernverbandes, zu dieser Personalie erzählt hat, sind echte Gruselgeschichten“, berichtet er. Aber im Grunde sei er ja Optimist: „Wir Landwirte sollten mit unseren Verbänden auf den neuen Minister zugehen und ihn nach seinen Taten bewerten.“ Vielleicht ergebe sich ein erster Fingerzeig auf den Kurs des Politikers daraus, wen er zuerst zu Gesprächen einladen werde. Man sei schließlich schon von Politikern enttäuscht worden, die man für Verbündete gehalten habe, da könne man vielleicht auch in anderer Richtung überrascht werden. Generell habe er aber für die Landwirtschaft unter grüner Führung wenig Hoffnungen. „Nach meinem Eindruck ist bei grüner Agrarpolitik viel Bauchgefühl und wenig Faktenkenntnis dabei“, sagt Ernst Bößneck. Von grünen Idealen getriebene Politik könne der Landwirtschaft nicht helfen. „Wie die Grünen sind auch wir Landwirte Idealisten, aber wir müssen davon leben!“, betont der Dahlener.

Skepsis wegen beruflicher Vorgeschichte

Von der Agrargenossenschaft Laas: Sylke Hessel. Quelle: Jana Brechlin

Auch Sylke Hessel von der Agrargenossenschaft Laas, die Vorstandsmitglied des Regionalbauernverbandes Döbeln-Oschatz ist, kennt Wolfram Günther nicht persönlich. Dabei war der designierte Landwirtschaftsminister in der vergangenen Legislaturperiode des Sächsischen Landtages Mitglied des Ausschusses für Umwelt und Landwirtschaft und landwirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion. „Ich bin skeptisch, ob er aufgrund seiner beruflichen Vorgeschichte, in der die Landwirtschaft nicht vorkommt, beurteilen kann, was die Landwirtschaft in Sachsen bewegt und was sie braucht, um zu überleben“, sagt Sylke Hessel. Sie könne nur hoffen, dass Günther die Politik seines von ihr geschätzten Vorgängers im Amt Thomas Schmidt ( CDU) fortsetzt. Natürlich könnten sich landwirtschaftliche Betriebe anders aufstellen, wenn das politisch gewollt sei. Dann müsste das aber auch honoriert werden. „Die Masse der Verbraucher ist nicht bereit, für die von den Landwirten geforderten höheren Leistungen tatsächlich mehr zu bezahlen“, unterstreicht Sylke Hessel. Das betreffe konventionelle Betriebe ebenso wie jene, die auf biologischen Anbau setzen.

Diskrepanz zwischen Verbraucher und Umweltverbänden

Luppaer Landwirt Dirk Paulsen. Quelle: Jana Brechlin

Sicher könne man sich über Wolfram Günther mal belesen, wenn er Minister wird, meint Dirk Paulsen, Landwirt mit einem konventionell und einem biologisch ausgerichtetem Betrieb in Luppa. Bisher wisse er jedenfalls nichts über den möglichen grünen Landwirtschaftsminister. Gewöhnlich würden sich die Grünen mit der Realität in der Landwirtschaft schwer tun und stattdessen den Naturschutz in den Vordergrund rücken, befürchtet er. In den vergangenen Jahren habe die Politik ohnehin schon die Regularien verschärft, aber den Landwirten dafür keine Gegenleistung geboten. „Bisher haben wir das mit der Steigerung der Effizienz kompensieren können, stoßen da aber jetzt an Grenzen“, erläutert Dirk Paulsen. Wenn man wegen schärferer Vorschriften beim Pflanzenschutz rund ein Viertel Ertragseinbußen beim Raps hinnehmen müsse, sei das nicht auszugleichen. Stattdessen kämen dann Rapsöl aus Südostasien und Sojaöl aus Südamerika auf den einheimischen Markt. Probleme bereite auch die Bio-Produktion. „Das Verbraucherverhalten ist einfach anders, als sich das Umweltverbände wünschen würden“, erklärt der Luppaer. Es helfe nicht, wenn große Umstellungswellen auf Biolandwirtschaft subventioniert würden, dafür aber die Abnehmer und die Kapazitäten zum Verarbeiten fehlen.

Fachlichkeit soll im Vordergrund stehen

Vorstandsmitglied der Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln: Roland Paul. Quelle: Axel Kaminski

Roland Paul, Vorstandsmitglied der Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln, ist es egal, ob der neue Landwirtschaftsminister für den Freistaat Grüner ist oder einer anderen Partei angehört. „Wichtig ist, dass Realität und Fachlichkeit im Vordergrund stehen.“ Realität, führt er aus, im Hinblick auf das Niveau der Produkte, die Wirtschaftlichkeit der Betriebe und die damit verbundene Planbarkeit. „Da muss Günther klar sagen, ob er sich zu uns bekennt. Ob er die Landwirtschaft haben will oder nicht.“ Bei dem Wort Agrarwende jedenfalls kann er nur aufstöhnen. „Wir sind schon längst auf Kurs: Wir brauchen aber auch Zeit für neue Investitionen.“ Durch die gegenwärtige politische Situation auf Landesebene sei die Investitionsbereitschaft stark gehemmt. Auch in seinem Betrieb für Land- und Tierwirtschaft tritt man auf die Bremse. So würde die Naundorfer Genossenschaft zum Beispiel gern die Flexibilität ihrer Stromerzeugung vorantreiben. „Technische Voraussetzungen schaffen für Strom, wenn er auch gebraucht wird.“ Stichwort Biogas. Aber dafür bräuchten sie eben ausreichend Planungssicherheit, sagt der Landwirt.

Von Axel Kaminski und Lisa Schliep