Was bewegt die Menschen in der Region Oschatz? OAZ lädt Leser zum Stammtisch

Oschatz

Was bewegt die Menschen in der Oschatzer Region? Was erwarten Sie von der Kommunalpolitik? Welche Themen sind Ihnen wichtig? Was wollen Sie selbst in die Gestaltung Ihrer Heimat einbringen? Wie bewerten Sie die Entwicklungen in der Collm-Region? Welche Erwartungen haben Sie an Ihre Heimtzeitung?

Beim OAZ-Stammtisch am Mittwoch, den 22. September, im Oschatzer Restaurant Santorini in Rosmarinstraße 38 wollen die Redakteure der OAZ mit den Lesern in Gespräch kommen.

Die Oschatzer Allgemeine lädt Sie zum Bier oder zum Getränk Ihrer Wahl ein – und natürlich zum Plausch. Die Veranstaltungsreihe „LVZ-Stammtisch ist in dieser Woche in der Leipziger Region gestartet. Bis zur Bundestagswahl werden sich die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig in einer anderen Stadt des Verbreitungsgebietes der Leipziger Volkszeitung (LVZ) in Sachsenmit den Lesern an einen Tisch setzen – um zu erfahren, wie wohl sich die Menschen in ihrer Heimat fühlen und wo die Probleme liegen.

Chefredakteurin zu Gast

Wer ist am 22. September in Oschatz dabei? Die LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa und die Lokalreporter der OAZ. So wollen wir ganz nachbarschaftlich miteinander reden und erfahren, was Sie bewegt – und was Ihre OAZ dabei tun kann. Wo ginge das besser als gemütlich am Tisch im Biergarten oder im Gasthaus?

„Ich freue mich sehr auf offene Gespräche über Land, Leute und den Journalismus“, sagt Chefredakteurin Hannah Suppa, die seit Dezember 2020 bei der LVZ in Leipzig ist. „Damit wollen wir vor Ort den Puls fühlen: Auf welche Themen sollen wir für Sie setzen? Was ist gerade vor der Bundestagswahl Ihr Blick auf Ihre Heimat und die Welt?“

Leserthemen gefragt

Freuen würden wir uns übrigens auch darüber, wenn sie selbst Themen mitbringen, die wir in den kommenden Wochen Ihrer Meinung nach aufgreifen sollen. „Neugierig zu sein, zu wissen, was die Menschen vor Ort bewegt und kritisch nachzufragen, ist das tägliche Anliegen unserer Lokalreporterinnen und -reporter“, sagt die LVZ-Chefredakteurin.

OAZ-Stammtisch-Gespräch: Mittwoch, 22. September, in Oschatz, Restaurant Santorini, Rosmarinstraße 38, von 19 bis 21 Uhr; Einlass ist ab 18.30 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Hygieneregeln.

Von Hagen Rösner