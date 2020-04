Was die Menschen in Nordsachsen von den Lockerungen der Corona-Beschränkungen halten

Nordsachsen

Die Corona-Maßnahmen im Freistaat Sachsen werden gelockert, viele Regeln sollen aber zunächst weiter gelten. So sollen beispielsweise die Schulen zumindest für Schüler, die vor den Abschlussprüfungen stehen, wieder öffnen. Auch kleine Geschäfte sollen wieder öffnen dürfen. Ausgangsbeschränkungen sollen aufgehoben werden, Kontakte bleiben allerdings beschränkt. Wir haben einmal Menschen in ganz Nordsachsen gefragt, was sie von den Lockerungen halten.

Irene Friedemann Quelle: Nico Fliegner

„Mir gehen die Lockerungen nicht weit genug. Die Kinder müssen wieder in den Kindergarten und in die Schule“, sagt Irene Friedemann (68) aus Eilenburg. „Auch für die Gaststätten ist das ganz schlimm, die könnten wieder öffnen, man kann ja die Tische auseinander stellen. Ich denke schon, dass die Leute weiter vernünftig sind und auf Abstand gehen.“

Anzeige

Thomas Schmellenkamp Quelle: Nico Fliegner

„Das wurde ja auch Zeit. Aber ich hatte mir ehrlich gesagt mehr Lockerungen erhofft und wünsche mir, dass es bald mehr Normalität geben wird“, sagt auch Thomas Schmellenkamp (39) aus Bad Düben. „Dass die Gaststätten noch weiter zu sind, finde ich aus Schutzgründen richtig, aber für die Inhaber ist das natürlich nicht gut.“

Weitere LVZ+ Artikel

Jörg Gehrmann Quelle: Frank Pfütze

Jörg Gehrmann (49), Dachdecker aus Rackwitz, hat Verständnis für die Vorsicht der Politiker. „Die Gesundheit der Menschen muss im Vordergrund stehen, das ist der Fall in Deutschland. Die bisherigen Ergebnisse und Zahlen zeigen, dass die Maßnahmen und Einschränkungen zu Erfolgen führen. Über die nun beschlossenen Lockerungen können wir uns alle freuen, wenn die Zahl der Infizierten nun nicht wieder sprunghaft steigt.“ Es gebe in einer solchen Krise für ihn wichtigere Dinge als Urlaubsreisen oder Familienfeiern. „Mir geht es mit meinem Zwei-Mann-Betrieb noch relativ gut. Ich hoffe grundsätzlich für alle, dass sie diese Zeit gut und relativ unbeschadet überstehen und wir schnell zur Normalität finden können. Dafür ist es wichtig und richtig, dass wir Verantwortungsträger haben, die die richtigen Entscheidungen treffen. Bisher scheint das so zu sein.“

Ulf Jungnitz Quelle: Frank Hörügel

Als Wirt der Gaststätte „Lindeneck“ in Oschatz hatte Ulf Jungnitz darauf gehofft, dass er seinen Gastronomiebetrieb schnellstmöglich wieder öffnen kann. „Und dann haben wir die schlechte Nachricht für alle Gastronomen bekommen: Wir dürfen nicht für unsere Gäste öffnen.“ In der Hoffnung auf eine baldige Wiedereröffnung hatte das „Lindeneck“-Team die vergangenen Tage dazu genutzt, ein bisschen neue Farbe in die Gaststätte und den Biergarten auf Vordermann zu bringen. „Da noch nicht absehbar ist, wann es wieder richtig losgehen kann und es auch trotz Corona weitergehen muss, bieten wir ab Montag einen Abhol- beziehungsweise Lieferservice an.“

Ratna (36) und Adelia (6) Wolfram aus Delitzsch Quelle: Wolfgang Sens

„Die Lockerungen sind schön“, sagt Ratna Wolfram aus Delitzsch, „aber es ist noch nicht vorbei. Das Virus ist noch da.“ Den 1,50-Meter-Abstand einzuhalten, findet die 36-Jährige dennoch schwierig, gerade in Bezug auf den Nahverkehr beispielsweise in Leipzig. In solchen Situationen könne sie sich vorstellen, eine Alltagsmaske zu tragen. „Ich vermisse auch den Kontakt mit meinen Freunden.“ Zwar haben sie über Skype oder Video telefoniert, doch „das kann eine Umarmung nicht ersetzen. Wir versuchen, das Beste daraus zu machen“, so die Delitzscherin, die aktuell im Homeoffice arbeitet und ihre Tochter betreut.

Janett Reimer Quelle: Christian Kunze

Die Oschatzerin Janett Reimer erachtete die bisherigen Einschränkungen als „gut und richtig“ – und ist nun dennoch froh, dass Lockerungen möglich sind. Ihre Töchter Nike (5) und Lilith (9) können derzeit weder Freunde noch den Kindergarten oder die Schule besuchen. „Das ist eine gewaltige Umstellung, aber ich versuche, ihnen einen strukturierten Tagesablauf so gut wie möglich zu organisieren.“ Janett Reimer unterrichtet selbst an einem Gymnasium in Dresden. Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs sieht sie größtenteils optimistisch. „Es muss ein Hygieneplan erstellt werden, der sich in der Praxis bewähren muss, ebenso ein Plan für den Einsatz des Personals und Anpassungen im Lehrplan. Dass Inhalte gerafft oder weggelassen werden müssen, wird da nicht vermeidbar sein.“ Als Beratungslehrerin ihrer Schule hat sie zudem die „Sorgenkinder“ im Blick, für deren Familien der derzeitige Alltag eine besondere Probe darstellt. „Hier müssen wir wachsam sein, dass es nicht zu zusätzlichen Konflikten kommt.“

Elke (72) und Peter (75) Grunwald Quelle: Wolfgang Sens

Peter Grunwald aus Glesien findet: „Die ergriffenen Maßnahmen waren richtig. Sie müssen aufrecht erhalten werden, bis eine richtige Tendenz zu erkennen ist, dass die Infektionen aufhören.“ Das Schuljahr hätte beendet werden müssen, auch ohne Prüfungen, sagt der 75-Jährige. Eine ähnliche Lösung hat er für die Fußball-Bundesliga. „So wie die Tabelle jetzt ist, sollte Schluss sein.“ Es müssten erst einmal Erfahrungen gemacht werden, wie mit der Situation umzugehen sei, sagt seine Frau Elke Grunwald. „Schlimm“, findet die 72-Jährige, dass so viele Menschen in den Pflegeheimen aktuell auf Besuch verzichten müssen. Das Ehepaar hat sich übrigens bereits Alltagsmasken bestellt. Wenn dazu geraten wird, werden sie diese auch tragen.

Thomas Schupke Quelle: Christian Kunze

Der Oschatzer Thomas Schupke ist einerseits erleichtert, dass die Läden ab Montag wieder öffnen können. Denn so kann auch sein „dercomputerladen” wieder den Betrieb aufnehmen. Andererseits ist er aber auch etwas verwirrt. Denn unter den Hygieneauflagen, die einzuhalten seien, könne er sich nichts Konkretes vorstellen. „Die Angaben sind noch sehr schwammig. Für viele ist es auch etwas hektisch, am Donnerstag zu erfahren, dass am Montag das Geschäft wieder losgehen kann”, so Schupke, der auch Vorsitzender der Oschatzer Werbegemeinschaft ist. Deshalb wäre eine längere Vorbereitungszeit hilfreich gewesen. „Man hätte die Wiedereröffnung auf die folgende Woche verschieben können.” Dabei will er aber nicht falsch verstanden werden: Es sei eine große Erleichterung, das Geschäft wieder aufnehmen zu können.

Michael Seidel Quelle: Nico Fliegner

Er hoffe, dass es ab Mai wieder eine gewisse Normalität geben wird, sagt Michael Seidel (46) aus Bad Düben. „Für Leute, die Haus und Garten haben, war das bisher sicherlich alles erträglich. Und auch in einer Kleinstadt wie Bad Düben ist die Situation für Familien noch mal anders als in Leipzig.“

Uta Moitz Quelle: privat

Für die Leiterin der Oschatzer Freizeitstätten GmbH, Uta Moritz, gibt es noch Fragezeichen. „Noch liegt uns keine konkrete, schriftliche neue Allgemeinverfügung vor, welche die Details regelt“, sagt sie. Sie geht aber davon aus, dass neue Regelungen wie angekündigt am Freitag veröffentlicht werden und ab Montag in Kraft treten. Anhand dessen werde man prüfen, ob eine Wiedereröffnung der Stadtbibliothek, der Oschatz-Information und des Stadt- und Waagenmuseums umsetzbar ist.

Von LVZ