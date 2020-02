Was haben die Oschatzer 2019 am häufigsten gegoogelt?

Oschatz/Mountain View

Mit „Google Trends“ macht es die Suchmaschine dem Verbraucher möglich, einen Blick in die Statistik der Regionalen Suchanfrage zu werfen. Es liegt ja auf der Hand, dass „ Oschatz“ und „ Oschatz Wetter“ als Evergreens unter Top-Suchergebnissen gelten. Darum stellt die OAZ die „Ausreißer“ für 2019 vor. Das sind Suchanfragen, die einen Such-Zuwachs von über 5 000 Prozent aufweisen.

Wer hätte es gedacht, „Doktor Putzmann, Facharzt für innere Medizin“ ist einer der meistgegoogelten Einträge. Die Ursachen können vielfältig sein. Zum einem steigt die Anzahl der älteren Smartphone-Nutzer rapide, weshalb auch Oma Inge womöglich inzwischen Öffnungszeiten im Internet heraus sucht. Auch wahrscheinlich ist, dass ein anderer Hausarzt in Ruhestand gegangen ist und Putzmann viele neue Patienten aufnehmen musste.

Zu faul fürs Lesezeichen

Die Suchanfrage „ Telekom Login E-Mail“ hat es ebenfalls in die Bestenliste der Ausreißer geschafft. Wahrscheinlich war jemand zu faul, sich ein Lesezeichen im Browser zu setzen und hat ein Jahr lang täglich 14 Mal über Google den E-Mail-Anbieter aufgerufen.

Eine weitere Hit-Wortgruppe ist „Liebschützberg - Gemeinde in Sachsen“. Womöglich liegen dem wölfische Ursachen zugrunde. Denn im von Oschatz neun Kilometer entfernten Liebschützberg wurden 2019 Wölfe in freier Natur gesichtet (die OAZ berichtete). Darum haben die Oschatzer, bevor sie sich auf den Weg zum Laaser Einkaufscenter machten, wohl noch schnell im Internet nachgeschaut, ob gerade wieder Wölfe gesichtet wurden.

Fleischwaren in aller Munde

Oschatz ist nicht in Kalifornien, wo vor allem Salate und vegane Speisen auf den Tisch kommen. In Oschatz sind regionale Fleischwaren noch in aller Munde. Darum ist es wenig verwunderlich, dass die „Oschatzer Fleischwaren GmbH“ im Vorjahr so viel gegoogelt wurde wie noch nie. Online findet man außerdem seit ein paar Jahren die aktuellen Speisepläne für den Mittagstisch unter anderen für die beiden Oschatzer Filialen. Offensichtlich nutzen immer mehr Einwohner diesen Service.

Wer viel Fleisch isst, braucht auch einen sportlichen Ausgleich. Vor allem die Damen finden diesen seit wenigen Jahren im Handball. Auch der Handballverein „SHV Oschatz“ hat es in die Liga der „Ausreißer“ geschafft. Zugute kommt dem Verein wohl auch seine vorbildliche und stets aktualisierte Internetpräsenz.

Alternde Googlenutzer

Manche Suchanfragen haben es nicht bis zum Ausreißer gebracht, sind jedoch trotzdem einer Erwähnung wert. Die „ Collm Klinik“ hat einen Such-Zuwachs von 300 Prozent, Ja, auch hier gilt wohl wieder: Die Googlenutzer werden nicht jünger und benötigen öfter ärztlichen Rat. Warum gerade „Deichmann Oschatz“ einen Zuwachs von 250 Prozent hat, bleibt wohl ein Rätsel.

Die „ OAZ“ wurde übrigens doppelt so oft gegoogelt als noch 2018. Der Grund – momentan gibt es eine Digitalisierung in der Branche. Auch diese Zeitung publiziert inzwischen flächendeckend im Internet, im gleichen Zuge gibt es immer mehr Online-Leser.

Für diejenigen, die selbst einmal auf Trendsuche gehen sollten, hier ein Hinweis: Google präsentiert lediglich einen Ausschnitt der erfassten am häufigsten gesuchten Begriffe und bietet stündlich eine andere bunte Auswahl an. Diese Google-Trends stammen vom 29. Januar, 16 Uhr und 17. Februar 2020, 12 Uhr.

Von Pauline Szyltowski