Was halten die Oschatzer von der Corona-Warn-App?

„Unterstützt uns im Kampf gegen Corona“ steht groß auf der Informationsseite der Bundesregierung zur Corona-Warn-App. Seit mehr als einem Monat ist die App in Deutschland aktiv, gut 16 Millionen Nutzer haben die App seit Anfang Juni auf dem Smartphone.

Wir haben uns in Oschatz umgehört und gefragt, wer die App auf dem Smartphone hat und warum – oder warum auch nicht.

„Die Fallzahlen bieten keinen Anlass zum Download“

Simone Jentzsch, 56 Jahre alt, sieht keine Notwendigkeit darin, sich die App herunterzuladen. Die Fallzahlen in Oschatz und Umgebung würden ihr keinen Anlass dazu bieten – auch wenn sie ein Smartphone besitzt. Auch in ihrem Umfeld kennt sie niemanden, der die Corona-Warn-App benutzt.

Umfrage in Oschatz zur Corona-Warn-App: Simone Jentzsch, 56. Quelle: Katharina Stork

Die 57-jährige Silke Füllmich von Schreibwaren Wächtler hat die App ebenfalls nicht in Benutzung. Sie hat sich noch nicht zum Download durchringen können. „Soweit ich weiß, hat sich von den Kindern auch noch keines die App heruntergeladen, obwohl sie in Meißen wohnen, wo die Fallzahlen noch einmal anders sind als in Oschatz.“ Sie hat jedoch beobachtet, dass sich einige ihrer Vertreter die App geholt haben. „Die sind in ganz Deutschland unterwegs, übernachten mal hier, mal dort. Denen gibt es vielleicht ein Gefühl von Sicherheit.“

Umfrage in Oschatz zur Corona-Warn-App: Silke Füllmich, 57 Quelle: Katharina Stork

„Ich bin kein Handy-Freak“

Auf die Frage, ob sie sich die Corona-Warn-App schon heruntergeladen hat, stößt Steffi Langer die Luft aus und zuckt mit den Schultern. „Ich habe mich damit ehrlich gesagt noch nicht auseinandergesetzt – und ich bin kein Handy-Freak.“ Außerdem sei die 53-Jährige derzeit nicht viel unterwegs außerhalb von Oschatz. „Ich gehe von daheim zur Arbeit und von der Arbeit nach Hause. Da brauche ich keine App.“

Umfrage in Oschatz zur Corona-Warn-App: Steffi Langer, 53. Quelle: Katharina Stork

„Weil sie sinnvoll ist“

Als einziger Teilnehmer dieser nicht repräsentativen Umfrage hat sich der 19-jährige Ludwig Schönthier die Corona-Warn-App der Bundesregierung heruntergeladen – gleich kurz nach Erscheinung. Auf die Frage warum, antwortet er kurz und knapp: „Weil sie sinnvoll ist.“ Sicherer fühlt er sich zwar nicht wirklich mit der App – „denn das Ansteckungsrisiko wird deswegen ja nicht verringert. Ich bin trotzdem vorsichtig, halte Abstand und trage meine Maske.“ Aber durch die eingehende Warnung, wenn man Kontakt zu einem Infizierten hatte, könne das Risiko verringert werden, selbst andere anzustecken. Wie viele sich in seinem Umfeld die App heruntergeladen haben, kann er jedoch nicht sagen, er hat sich noch nicht darüber ausgetauscht.

Umfrage in Oschatz zur Corona-Warn-App: Ludwig Schönthier, 19. Quelle: Katharina Stork

Von Katharina Stork