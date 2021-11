Was hilft gegen Bluthochdruck? Drei Oschatzer Experten geben Tipps

Oschatz

Anlässlich der Herzwochen 2021 wollten die Oschatzer Kardiologen Dr. Torsten Donaubauer, Dr. Hans-Joachim Kolb und Dr. Jan Saxer die Einwohner der Region am 30. November im Thomas-Müntzer-Haus mit den Tücken des Bluthochdrucks bekannt machen. Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen haben sie die Vortragsveranstaltung abgesagt. Wir befragen die Spezialisten zu diesem wichtigen Thema.

Was versteht man unter Bluthochdruck?

Bei Bluthochdruck (Hypertonie) sind die Blutdruckwerte dauerhaft zu hoch. Das ist einer der wichtigsten Risikofaktoren für Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen oder den Verschluss der Beingefäße.

Ab welchem Wert wird Bluthochdruck so bedrohlich, dass die Betroffenen als Notfälle eingestuft werden müssen?

Dr. Hans-Joachim Kolb: Seitens der Weltgesundheitsorganisation gelten Blutdruckwerte über 140/90 Millimeter-Quecksilbersäule (mmHg) als auffällig, eine schwere Blutdruckerhöhung liegt bei Messwerten von über 180/110 mmHg vor.

W ie entsteht eine solche Blutdruck-Krise ?

Kolb: Meist handelt es sich um eine Entgleisung des Blutdrucks als Folge von Stress – auch von Angststörungen, Panikattacken oder starken Schmerzen – oder als Nebenwirkung anderer Medikamente oder Drogen wie

Dr. Hans-Joachim Kolb, Collm-Klinik Quelle: Frank Hörügel

Kokain und Ecstasy beziehungsweise Alkohol. Auch ein Absetzen der laufenden Therapie – zum Beispiel abrupter Entzug eines Beta-Blockers – oder eher selten eine Komplikation einer Schwangerschaft können den Blutdruck akut entgleisen lassen.

Ab wann werden Betroffene zum Notfall?

Kolb: Erst durch klinische Beschwerden entsteht der hypertensive Notfall mit sofortiger Behandlungsbedürftigkeit. Dabei sind verschiedene Organsysteme mit leider sehr variablen Veränderungen betroffen: Neben unspezifischen Zeichen wie Nasenbluten, Schwitzen, bebender Herzschlag und Gesichtsrötung sind vor allem Symptome von Gehirn und Nerven bedeutsam. Diese neurologischen Beschwerden sind Kopfschmerz, Schwindel, Fallneigung, Seh- und Sprachstörungen wie auch Lähmungen – hier ist die Abgrenzung zum Schlaganfall oder einer Hirnblutung außerordentlich wichtig.

Zudem setzt der erhöhte Blutdruck dem Herzen einen zunehmenden Widerstand entgegen, die steigende Druckbelastung der großen Herzkammern äußert sich häufig in einer Minderdurchblutung mit Schmerzen und muss vom Herzinfarkt abgegrenzt werden. Auch kann aus einer Überlastung des Herzmuskels eine akute Herzschwäche mit schwerer Atemnot und Beinschwellungen resultieren. Bei solchen Zeichen sollte unverzüglich eine ärztliche Konsultation erfolgen. Fazit: Nicht nur der reine Messwert, sondern vielmehr das Auftreten von Beschwerden bestimmen die Gefährlichkeit von Blutdruck-Entgleisungen. Bei auftretenden neurologischen Symptomen oder Herz-Kreislauf-Beschwerden sollte unverzüglich eine Überwachung und Akutbehandlung eingeleitet werden.

Wie kann das vermieden werden?

Kolb: Regelmäßige Blutdruckkontrollen und eine Therapieanpassung können solche Entwicklungen vermeiden.

Welche Schäden können durch Bluthochdruck entstehen?

Dr. Jan Saxer: Etwa 31 Prozent der Erwachsenen weltweit sind an Bluthochdruck erkrankt. Der erhöhte Blutdruck ist von uns Menschen nicht zu spüren, nur krisenhafte Anstiege führen oft zu bemerkbaren Beschwerden. Auf Dauer schädigt der erhöhte Blutdruck aber die vom Herz zu allen

Dr. Torsten Donaubauer (l.) und Dr. Jan Saxer am Ultraschallgerät, das eine dreidimensionale Darstellung des Herzens ermöglicht. Quelle: Frank Hörügel

Organen und zum Gehirn führenden Gefäße. Insbesondere die Nieren, die Augen, aber auch das Herz selbst werden durch den Bluthochdruck schwer angegriffen. Es entstehen Organschäden, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Eine Therapie kann nur das Voranschreiten aufhalten oder verlangsamen.

Treten die Schäden bei jedem Patienten auf?

Saxer: Das hängt entscheidend von den Begleiterkrankungen des Patienten und Risikofaktoren ab. Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit, d. Red:), Nierenerkrankungen, Rauchen, Fettleibigkeit, das Alter und familiäre Belastungen verschlechtern den Gefäßschaden, wohingegen sportliche Aktivität, gesunde Ernährung und die Einnahme der richtigen Medikamente die Waagschalen wieder ins Gleichgewicht bringen können.

Wie sieht eine optimale Bluthochdrucktherapie aus?

Saxer: Dazu gehören erstens eine ausführliche und wiederholte Beratung, zweitens die nicht-medikamentöse Therapie mit Sport, Ernährung und Gewichtsoptimierung und drittens die medikamentöse individualisierte Therapie unter Berücksichtigung der Begleiterkrankungen. Ein Patient mit koronarer Herzerkrankung braucht andere Medikamente als eine Patientin mit diabetischer Nierenerkrankung. Jeder Patient ist einzigartig und braucht eine maßgeschneiderte Therapie.

Ist der Nutzen der Chemie-Tabletten größer als ihre Nebenwirkungen?

Saxer: Als dritte Therapiesäule führt die Einnahme von ,Chemie’ nachgewiesenermaßen zur Risikosenkung für Schlaganfall, Herzschwäche, Herzinfarkt, Nierenschwäche, Augenschäden und dadurch zu einer Lebensverlängerung.

Das eigenständige Messen des Blut hochdrucks ist nicht jedermanns Sache. Wie macht man das richtig?

Dr. Torsten Donaubauer: Häufig beklagen sich Patienten über die Messungenauigkeit ihres Blutdruckgerätes. Der Mensch ist keine Maschine. Die Blutdruckregulation ist nicht einfach ein Sollwert, der vom Körper gehalten werden muss. Blutdruck passt sich ständig den Situationen an.

Dr. Torsten Donaubauer Quelle: privat

Wenn man gerade mal schnell Treppen steigt oder sich darüber aufregt, dass der Partner schon wieder etwas nicht richtig gemacht hat – dann wird ein hoher Blutdruck gemessen werden. Möglicherweise entwickelt sich dadurch etwas Angstgefühl. Aber durch Angst kann Blutdruck auch noch einmal steigen.

Was folgt daraus für das Messen des Blutdrucks?

Donaubauer: Unser Normblutdruck darf ausschließlich in Ruhe bestimmt werden. Man sollte sich mindestens fünf Minuten hinsetzen und entspannen. Der Blutdruck sollte dann überwiegend zwischen 115 und 135 mmHg systolisch liegen. Wenn der Hausarzt in der Praxis in Ruhe misst, dann darf der Blutdruck bis 140 mmHg systolisch gehen. Also in den meisten Fällen ist das private Blutdruckmessgerät nicht kaputt, die Patienten sind einfach noch nicht in Ruhe. Sie sollten einfach in ein paar Minuten noch einmal messen – und meist ist der Blutdruck dann von selbst im Zielbereich. Wenn aber die Messwerte mehrfach und in Ruhe gemessen über 135 mmHg oder auch kleiner als 110 mmHg systolisch betragen, dann sollte das mit einem Arzt besprochen werden.

Wie häufig sollte man seinen Blutdruck messen?

Donaubauer: Ein bis zweimal pro Woche früh und ein bis zweimal pro Woche abends. Es ist auch nicht schlimm, wenn mal einen Monat nicht gemessen wird. Aber gelegentlich sollte geprüft werden, ob die Blutdruckbehandlung noch passt.

Von Frank Hörügel