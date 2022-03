Was machen die vielen Laster vor der Oschatzer Sparkasse?

Oschatz

Vielen Oschatzer ist in den vergangenen Tagen aufgefallen, dass die Flächen vor der Sparkasse in der Blomberger Straße mit zahlreichen Lkw der Spedition Zurek zugeparkt sind. Nein, es sind keine Geldlieferungen für die Sparkasse Leipzig, sondern die Umzugsfahrzeuge des Jobcenters Nordsachsen. Seit dem vergangenen Montag zieht die Behörde aus der Oschatzer Oststraße in das Sparkassengebäude in die Blomberger Straße um. An der Fassade des Gebäudes wurde jetzt neben dem Sparkassen-Namen auch das Signet des Jobcenters Nordsachsen angebracht.

Betrieb ist im Moment eingeschränkt

In der jetzigen Umzugswoche kommt es zu Einschränkungen der gewohnten Dienstleistungen in Oschatz. „Wir bitten unsere Kundinnen und Kunden um Verständnis, dass in dieser Woche nicht wie üblich terminierte Kundengespräche möglich sind. In Notfällen sind die Behördenmitarbeiter jedoch persönlich bis zum 4. März in der Oststraße in Oschatz zu erreichen“, sagt Behördensprecherin Yvonne Lange. Nicht betroffen ist die telefonische Erreichbarkeit unter den Rufnummern 03435 980 493 oder 03435 980 444 beziehungsweise per E-Mail an: Jobcenter-Nordsachsen@jobcenter-ge.de.

Die Dienststellen des Jobcenters in Torgau, Eilenburg und Delitzsch sind von Einschränkungen nicht betroffen. Es gilt eine neue Postanschrift des Jobcenters Nordsachsen. Für sämtliche Postzustellungen gilt ab 3. März die neue Postadresse: Jobcenter Nordsachsen, Blomberger Straße 2, 04758 Oschatz.

Von Hagen Rösner