Was passiert, wenn in Nordsachsen ein Schüler positiv auf Corona getestet wird?

Nordsachsen

Im Landkreis sind weiterhin zahlreiche Schulklassen und Kita-Gruppen von einer Corona-Quarantäne betroffen. So befinden sich laut Landratsamt aktuell 283 Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren sowie 573 Kinder beziehungsweise Jugendliche im Alter von 7 bis 18 Jahren in Quarantäne. Positiv auf das Corona-Virus getestet wurden 39 Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren sowie 137 Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 18 Jahren.

Für viele Eltern bedeuten die Fälle an Schulen oder Kitas zunächst einmal Unsicherheit und Fragen, was passiert im Fall des Falles. Wir wollten deshalb vom nordsächsischen Gesundheitsamt wissen, welche Prozesse in Gang gesetzt werden, wenn es positive Tests bei Kindern gibt. Die amtierende Amtsleiterin Dr. Steffi Melz beschreibt dies anhand von drei Beispielen.

Beispiel 1

Eltern melden ihr Kind in der Schule als krank. Beim Arzt wird das Kind wegen Symptomen auf Corona getestet. Sofern dieser Test positiv ausfällt, wird das Ergebnis dem Gesundheitsamt sowohl vom Arzt als auch vom Labor gemeldet. Dann beginnen die Kontaktermittler im Gesundheitsamt mit ihrer Arbeit. Zuerst rufen sie die Eltern an und teilen das Ergebnis mit und wie lange das Kind in Quarantäne muss. Außerdem wird abgefragt, wann das Kind letztmalig die Einrichtung besucht hat und ob es dort Symptome gezeigt hat. Zudem wird um eine Kontaktliste gebeten. Dabei kommt auch die Schule oder die Kita ins Spiel. Die Einrichtung wird gebeten, eine entsprechende Liste von Schülern und Lehrern zu erstellen, die dann je nach Kontaktdauer und Kontaktart vom Gesundheitsamt kategorisiert werden.

Nach Möglichkeit unterstützt die Schule beziehungsweise Einrichtung das Gesundheitsamt bei der Kommunikation des Positivfalls. Ergo werden mindestens die Eltern der Schüler informiert, die in direktem Kontakt mit dem Positivfall standen. In der Regel wird die Klasse oder Kita-Gruppe in eine 14-tägige Quarantäne versetzt. Sobald bei einem Kind Symptome auftreten, muss ein Arzt kontaktiert werden.

Die Kontaktermittlung kann mehrere Stunden dauern. Je genauer diese ist, desto besser kann bestimmt werden, wer als direkter Kontakt – eine sogenannte Kontaktperson 1 – in Quarantäne versetzt werden muss und wer nicht. „Da gibt es kein Schema F oder eine Blaupause – jeder Fall muss einzeln betrachtet und ermittelt werden“, so Amtsleiterin Melz.

Beispiel 2

Ein Kind an einer Schule beziehungsweise Einrichtung ist positiv getestet worden. Dann informiert bestenfalls die Schule oder Einrichtung die entsprechenden Eltern darüber. Das geht am schnellsten, da die Adressen und Ansprechpartner bekannt sind. Eine entsprechende Kontaktliste wird zudem dem Gesundheitsamt zur Kontaktverfolgung gesendet. Gehen die Kinder in die gleiche Klasse/Gruppe und haben keine Maske getragen, dann gelten die Schüler alle als Kontaktpersonen 1 und werden deshalb in Quarantäne versetzt. Auch in dem Fall nimmt das Gesundheitsamt mit den davon betroffenen Eltern Kontakt auf und spricht für die Kinder die Quarantäne aus.

Steffi Melz: „Hierbei kommt es immer wieder vor, dass dem Gesundheitsamt Kinder gemeldet werden, die eigentlich gar nicht in dem entsprechenden Zeitraum in der Einrichtung waren. In diesem Fall bitten wir die betroffenen Eltern, uns das mitzuteilen, da diese Kinder nicht in Quarantäne müssen.“

Beispiel 3

Ein Kind an der Schule/Einrichtung ist positiv getestet worden – es geht in eine Klasse/Gruppe, die räumlich getrennt ist oder es wurden Abstandsregeln sowie ein konsequenter Mund-Nasen-Schutz von Betreuern, Lehrern und Kindern eingehalten und das Lüftungskonzept korrekt durchgeführt. Dann wird bestenfalls die Schule oder Einrichtung über den Fall informieren. Das Gesundheitsamt meldet sich nur bei den Eltern, deren Kinder tatsächlich einen entsprechenden Kontakt hatten.

Vorgehen vereinheitlicht

Am Ablauf der Kontaktermittlung ändert sich durch die neue Allgemeinverfügung übrigens nichts. Allerdings wird sachsenweit das Vorgehen vereinheitlicht. Das sei gerade dort hilfreich, wo Lehrer, Schüler oder Erzieher in den Landkreis einpendeln, so das Landratsamt. Dann gilt die Quarantäne sofort, auch wenn die Person in einem anderen Landkreis wohnt.

Zudem gilt aktuell laut Sächsischer Corona-Schutzverordnung: Ab fünf Tagen andauernder Überschreitung des Inzidenzwertes von 200 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im Landkreis oder in der Kreisfreien Stadt findet in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, Schulen der Primarstufe und Förderschulen eingeschränkter Regelbetrieb mit festen Gruppen und Bezugspersonen in festgelegten Räumen oder Bereichen statt, zudem ist im Unterricht der Sekundarstufe I ab Klassenstufe 7 abweichend auch von Schülerinnen und Schülern eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. Die oberste Schulaufsichtsbehörde gibt Empfehlungen zum eingeschränkten Regelbetrieb.

