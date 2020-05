Was sagen Sie zur Mundschutzpflicht? – Eine Umfrage in Oschatz

Oschatz

Sie ist in den letzten Wochen ein ständiger Begleiter und gewohnter Anblick geworden. Die Mund-Nasen-Bedeckung gehört inzwischen zu unserem Alltag und ist in den unterschiedlichsten Varianten – von selbstgenähter Stoffmaske bis zur FFP2-Maske – im öffentlichen Raum präsent. Am 20. April hatte Sachsen als erstes Bundesland eine Mundschutzpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr eingeführt. Nach reichlich einem Monat Maskenpflicht hat sich die OAZ in Oschatz umgehört und gefragt: Was halten Sie von der Mundschutzpflicht? Nicht alle haben sich an die Bedeckung von Mund und Nase gewöhnt.

Eigener Schutz und Schutz der anderen

„Das ist eine gute Sache“, sagt Friedrich Hessel. Natürlich sei der Mundschutz im Alltag schon manchmal nervig, aber es diene ja dem Schutz, so der 20-jährige, der gerade mit dem Hund draußen ist und deshalb keinen Mundschutz trägt.

Friedrich Hessel (20) Quelle: Oschatzer Allgemeine

Auch Friedemar Triebler betont, dass er die Einführung der Mundschutzpflicht für richtig halte. „Zu meinem eigenen Schutz und zum Schutz der anderen“, so der 66-jährige Rentner, der eine grüne OP-Maske in der Hand hält. Er hätte allerdings nicht damit gerechnet, dass der Mundschutz in Deutschland einmal zu einem gewohnten Anblick werden würde. „In Asien ist es ja schon länger normal einen Mundschutz zu tragen, aber das ich es noch erlebe, dass es auch hier so wird, hätte ich nicht gedacht“, so Triebler.

Friedemar Triebler (66) Quelle: Oschatzer Allgemeine

Der Schutz ist wichtig

Doch die Bedeckung von Mund und Nase ist wichtig, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, ist sich Helga Klinger sicher. „Es bringt etwas, sonst würde es die Pflicht ja nicht geben“, sagt sie und ergänzt, dass der Mundschutz in Geschäften und im Bus, wo viele Leute zusammen kommen, besonders sinnvoll sei. Auch jetzt auf der Straße trägt sie ihn. „Ich bin nicht davon genervt“, betont sie.

Helga Klinger Quelle: Oschatzer Allgemeine

Auch Petra Körber setzt in den Geschäften und im Bus natürlich den Mundschutz auf. Sie ist eher verwundert, dass in Oschatz so viele Menschen ohne Mundschutz auf der Straße unterwegs sind. Die 70-jährige besucht in der Stadt Verwandte. „Ich bin aus Baden Württemberg zu Besuch, dort sind die Regeln etwas strenger als hier.“ Sie hätte sich schnell an das Tragen der Maske gewöhnt. „Den ganzen Tag würde ich sie auch nicht gerne tragen, aber für kurze Zeit geht das.“ Sie sieht das Ganze pragmatisch: „Das ist jetzt halt so. Der Schutz ist wichtig.“

Petra Körber (70) Quelle: Oschatzer Allgemeine

Grausam und nervig

Doch nicht alle haben sich mittlerweile an den Mundschutz gewöhnt. Annett Klein ist von der Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung ziemlich genervt. „Ich finde es grausam, das ständige auf und ab setzen. In manche Läden kommt man ohne gar nicht rein“, beschwert sie sich. „Im Garten brauche ich sie Gott sei Dank nicht“, so die 50-jährige.

Annett Klein (50) Quelle: Oschatzer Allgemeine

Von Lilly Günthner