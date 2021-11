Was sich Oschatzer Einzelhändler trotz 2G für ihre Kunden einfallen lassen

Oschatz

Mit Inkrafttreten der neuen Sächsischen Corona-Schutzverordnung ist das Betreten von Einzelhandelsgeschäften nur noch Geimpften und Genesenen erlaubt. Wir haben uns umgehört, wie die Regelung bei Oschatzer Geschäftsinhabern ankommt und wie sie umgesetzt wird.

„Frechheit“ der Landesregierung

Thomas Schupke als Chef von „der computerladen“ und „der werbeladen“ in der Leipziger Straße und Vorsitzender der Werbegemeinschaft Oschatz sieht in der Regelung und in ihrem Zustandekommen eine „Frechheit“ seitens der Landesregierung. Es sei traurig, das Menschen ausgeschlossen werden. Dem wolle man etwas entgegensetzen.

Beratung vor der Ladentür

„Wir haben sämtliche Hygiene-und Sicherheitsvorkehrungen umgesetzt. Ich denke, mit 3G hätte man ebenfalls viel erreichen können“. Kunden, die nicht eingelassen werden dürfen, empfängt und berät Schupke mit seinem Team vor der Ladentür. „Wir haben eine Klingel installiert, das funktioniert super und widerspricht nicht den Auflagen“. Die Tür ist grundsätzlich verschlossen, anmelden muss sich jeder Kunde.

Sonderstellung für Discounter

Als Hohn empfindet Schupke das 2G-Modell für Einzelhändler deshalb, weil sich alle Oschatzer weiterhin in den Discountern – egal welcher Art und Größe – treffen können. Vollkommen unverständlich ist für ihn, dass Reisebüros und Versicherungsagenturen gar keine Menschen empfangen dürfen. „Hier lässt sich doch mittels Terminvergabe und Kontaktverfolgung alles regeln“.

Auf die Klingel am Eingang setzt auch Katrin Hanel. „Bei uns wird jeder bedient“, verdeutlicht sie. Ihr Sportfachgeschäft am Neumarkt ist schon seit geraumer Zeit mit neuen Luftfiltern ausgestattet, die den Viren den Garaus machen sollen. „Ich finde es traurig, dass die Politik nicht darauf setzt und statt dessen auf Ausgrenzung. Wir nutzen diese modernen Mittel, die nicht berücksichtigt werden“, sagt sie.

1G statt Ausgrenzung

Statt der erfolgten Aussortierung von Menschen würde sie eine generelle Testregelung als Zutrittserlaubnis begrüßen. „Ich bin für 1G wie getestet – unabhängig vom Impf- oder Genesenen-Status. Wer nachweisen kann, dass er gesund ist – oder von mir aus nicht infektiös ist – darf rein“.

Mike Schnelle demonstriert Katrin Hanel die Fernbedienung der Luftfilteranlage, die an der Decke ihres Sportgeschäfts installiert wurde. Quelle: Axel Kaminski

Vor allem in der Vorweihnachtszeit verursacht die 2G-Regelung für einige Ladenbesitzerinnen und Ladenbesitzer erhebliche Umsatzeinbußen.

Erhebliche Umsatzeinbußen

„Seit Montag letzter Woche besuchen uns 30 Prozent weniger Kundinnen und Kunden als sonst. Anfang November hatten wir noch viel Betrieb – nun kaufen nur wenige Menschen bei uns ein“, berichtet Carola Schönfeld, Inhaberin des Oschatzer Bastelstudios. Außerdem können sie und ihr Team aufgrund der pandemischen Lage seit der Sommerpause keine Bastelkurse anbieten – diese seien sonst eine Haupteinnahmequelle.

„Wir halten uns natürlich daran, was vorgeschrieben ist. Auch die Kundschaft tut das. Trotzdem kommen einige auch aus Vorsicht nicht zu uns – und auch wir sind besorgt. Die aktuelle Lage sieht nicht gut aus“. Für alle, die nicht im Laden einkaufen können oder möchten, bietet Schönfeld einen Abholservice an. Bestellungen dafür werden telefonisch oder per E-Mail entgegen genommen.

Regelungen spalten Gesellschaft

In der Buchhandlung Roscher läuft das Weihnachtsgeschäft aktuell noch gut. „Es wird bestimmt ein paar Prozent weniger Umsatz geben, aber das Ausmaß wird sich erst am Ende des Monats zeigen“, so Mitarbeiterin Petra Kneppe. Auch im Bücherladen gibt es das „Click & Collect“-Angebot, welches von den Kundinnen und Kunden gut angenommen werde. „Viele haben den Impfpass schon parat, wenn sie unsere Filiale betreten. Andere rufen uns vorher an, fragen nach der aktuellen Situation und werden von uns dann gegebenenfalls draußen vor der Tür beraten.

Es ist eine sehr schwierige Zeit. Die 2G-/3G-Diskussion spaltet die Gesellschaft, aber nicht nur im geschäftlichen, sondern auch im privaten Leben“, erzählt die Buchhändlerin nachdenklich.

