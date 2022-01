Was von 2021 bleibt: Verkehrswende in Ganzig

Ganzig

Kann man am Ortsrand eine neue Haltestelle einrichten, damit die Schulkinder nicht im Dunkeln entlang einer Straße ohne Fußweg in die Ortsmitte laufen müssen, wo ihr Bus hält? Diese Frage wurde im Liebschützberger Gemeinderat gestellt. Die naheliegendste Antwort lautete: „Nein“. Viele Gründe sprachen dagegen. Es ist viel zu teuer, am unbefestigten Straßenrand einen barrierefreien Zustieg zu errichten. Dazu müsste man in den Baukörper der Kreisstraße eingreifen, deren Eigentümer man nicht ist. Der Abstand zur vorhandenen Haltestelle rechtfertigt keinen zweiten Halt im Ort.

Gute Argumente

Tatsächlich ist trotz dieser im Gemeinderat geäußerten Bedenken die Haltestelle entstanden. Insbesondere nachdem die OVH an der Lonnewitzer Einnahme eine Haltestelle eingerichtet hatte, um die schulpflichtigen Kinder von dort mitzunehmen, drängte Gemeinderat René Winkler auf eine Lösung für die Ganziger Siedlung– und stieß damit beim Busbetrieb auf offenen Ohren.

An beiden Beispielen lässt sich mehreres ablesen. Sichere und vor allem kurze Wege zu den Bussen stärken die Akzeptanz für den öffentlichen Nahverkehr. Sie sparen CO2 und Kraftstoff ein, weil das „Elterntaxi“ seltener in Anspruch genommen wird. Mit guten Argumenten lässt sich ein Busbetrieb davon überzeugen, dass hinsichtlich der Buslinien und Haltestellen nicht alles unbedingt so bleiben muss, wie es schon seit Jahrzehnten ist. Solche Entwicklungen hat die OVH in der Vergangenheit auch schon selbst angestoßen. Mindestens ebenso wichtig wie jede wissenschaftlich fundierte Bedarfsanalyse ist es, wenn die Betroffenen Probleme mit dem Ist-Zustand und ihre Wünsche deutlich machen – auch gegen Widerstände.

Eine Verkehrswende

Natürlich wird der öffentliche Nahverkehr nie den Individualverkehr überflüssig machen– zumal in dünn besiedelten Regionen. Dazu bedürfte es neben verbalen Bekenntnissen ungeheurer finanzieller Mittel: in Busse, Personal, Kraftstoff oder Ladestationen. Aber es wäre ja schon etwas, wenn man in den Dörfern zwischen Ablaß und Zeuckritz nicht für jeden Weg das Auto bräuchte. Das ist auch schon Verkehrswende – nicht nur Traumzahlen von E-Autos auf deutschen Straßen.

Von Axel Kaminski