Wasserschaden: Goetheschule Mügeln wird zum Versicherungsfall

Mügeln

Die Debatte um die Heizungslage in der Mügelner Goetheschule erfuhr in der jüngsten Stadtratssitzung eine ungeplante Fortsetzung. Der Grund: ein Wasserschaden. Zuvor lieferten Zweifel an der Kompetenz bei der ausführenden Firma oder die Zertifizierung des neuen Heizkessels bereits Gesprächsstoff. Diese sorgten, obwohl letztlich nicht haltbar, dafür, dass nicht der Stadtrat, sondern der Hauptausschuss die Sanierungsmaßnahmen an der Oberschulein Auftrag geben konnte.

Wasser beim Befüllen der Heizung ausgelaufen

Nun der nächste Akt: „Beim Befüllen der Heizungsanlage sind drei oder vier der Automatikentlüfter kaputt gegangen“, erklärte Enrico Naumann vom Bauamt. „Dabei kam es zum Schaden am Parkett der Turnhalle und zu optischen Schäden an den Außentreppen.“ Das betreffe die Wirtschaftseingänge an der West- und Ostseite.

„Da ist das Wasser heruntergelaufen und es ist zum Teil jetzt noch nass, weil der Sandstein langsam trocknet“, beschrieb er dem Stadtrat am Donnerstagabend die Lage vor Ort. Der Schaden sei sowohl von der ausführenden Baufirma als auch der Stadt der Versicherung gemeldet worden. Ein Gutachter habe sich den Schaden bereits angesehen und entsprechende Angebote seien eingeholt worden.

Schaden der Versicherung gemeldet

„Allerdings muss das Parkett bis zu den Winterferien so stehen bleiben, sodass es erst einmal austrocknen kann, bevor es geschliffen wird.“ Stadtrat Rico Winterlich ( AfD) wollte wissen, mit welchen Kosten zu rechnen sei. Zudem deutete er an, der Schaden wäre vermeidbar gewesen, wären die Schnellentlüfter mitgewechselt worden. Der „Schwarze Peter“ liege dann nicht nur bei der Firma.

„Es ist nicht angemerkt worden von der Firma, sonst hätten wir über diese – was weiß ich – 15 Euro entschieden“, entgegnete Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler). Er wolle die Firma nicht in Schutz nehmen, aber offensichtlich war auch, dass er keine Debatte über Schuldzuweisungen führen wollte: „Das ist passiert, aber dafür gibt es Versicherungen. Wir müssen das jetzt aushalten. Überall, wo gearbeitet wird, fallen Späne“, sagte er. „Das ist nicht schön, aber am Ende ein Versicherungsschaden“, unterstrich er noch einmal auf Rückfrage der OAZ am Tag darauf.

Genaue Schadensumme noch offen

Der Schaden lasse sich noch nicht vollständig beziffern, sagte Enrico Naumann hingegen bereits am Sitzungsabend. „Für die Parkettreparatur haben wir ein Angebot von 1500 Euro.“

Nach dem Schliff müssten auch die Spielfeldmarkierungen neu gezogen werden, ein Angebot dafür stehe noch aus. Die Malerarbeiten in den Treppenhäusern hingegen würden bei circa 3800 Euro liegen, sagte er.

Von Manuel Niemann