Wasserturm im Oschatzer Glasseidenwerk umgelegt

Oschatz

Aus und vorbei: Der Wasserturm auf dem Gelände der PD Glasseiden GmbH in Oschatz ist seit Dienstag Geschichte. „Der Turm musste kontrolliert umgelegt werden, da seine Standsicherheit nicht mehr gewährleistet war“, nennt Dr. Armin Plath, Geschäftsführer des Oschatzer Glasseidenwerkes, den Grund. Ein 60-Tonnen-Kran hob den Wasserturm am Dienstag hoch und legte ihn um.

Hydro-Globus aus ungarischer Produktion

Bei dem Bauwerk handelt es sich um einen sogenannten Hydro-Globus aus ungarischer Produktion. Seit dem Produktionsstart des Oschatzer Werkes im Jahr 1966 sicherte er mit seinem Wasservolumen von 250 Kubikmetern die Notkühlung der Glasseiden-Schmelzwannen ab. Seine Dienste waren bei längeren Stromausfällen gefragt, wie etwa im Katastrophenwinter 1979, als kein Diesel für das Notstromaggregat zur Verfügung stand.

Letzte Schmelzwanne abgeschaltet

Da in diesem Jahr die letzte Glas-Schmelzwanne in Oschatz abgeschaltetwurde, wird der 38 Meter Hydro-Globus nicht mehr benötigt. Mit dem Ablassen des Wassers aus dem Hochbehälter sank das Eigengewicht des Bauwerkes schlagartig von knapp 300 auf etwa 40 Tonnen. Und das ist ein Problem: Der Hydro-Globus ist nicht fest im Boden verankert, sondern über ein Kugelgelenk mit dem Fundament verbunden und mit Stahlseilen gesichert. Das hohe Eigengewicht des Bauwerkes sicherte bisher seine Standfestigkeit. Ohne das Wasser im Globus schwankt der Wasserturm bei Sturm jedoch gefährlich.

Zweiter Hydro-Globus in Hohenwussen

In der Region Oschatz gibt es noch einen zweiten Hydro-Globus – auf der „Drehscheibe“ in Hohenwussen. Der ist deutlich kleiner als sein Zwillingsbruder im Glasseidenwerk und wurde ebenfalls 1966 von ungarischen Spezialisten errichtet. Der Hohenwussener Hydro-Globus ist noch in Betrieb und dient als Trinkwasser-Speicher in Zeiten mit geringem Wasserverbrauch.

Von Frank Hörügel