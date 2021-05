Wegen Corona: Tag der Oschatzer am 12. Juni abgesagt

Oschatz

Normalerweise würden die Vorbereitungen für die 3. Kleine Gartenschau vom 10. bis 13. Juni im Gelände des O-Schatz-Parkes jetzt auf Hochtouren laufen. Doch wegen der Corona-Pandemie ist auch in diesem Jahr nichts normal. Die 3. Kleine Gartenschau wurde wegen des unklaren Infektionsgeschehens bereits im Februar für 2021 abgesagt und um ein Jahr auf den Zeitraum 23. bis 26. Juni 2022 verschoben.

Feste auf öffentlichen Plätzen verboten

Als kleiner Ersatz sollte am 12. Juni ein „Tag der Oschatzer“ auf die Beine gestellt werden. Doch auch daraus wird nichts. „Leider müssen wir den am 12. Juni geplanten ,Tag der Oschatzer’ absagen“, teilte die Pressesprecherin der Stadt Oschatz, Anja Seidel, am Freitag mit. Als Begründung nennt sie, dass die in Aussicht stehende neue Coronaschutzverordnung bis 13. Juni gelten werde und aller Voraussicht nach Festivitäten auf öffentlichen Plätzen weiterhin verbieten werde. „Im Interesse unserer Partner, mit denen wir den Tag der Oschatzer gestalten wollen, kommt bereits heute die klare Aussage. Wir sind darüber sehr traurig, hatten wir doch gehofft, gemeinsam mit den Oschatzerinnen und Oschatzern einen kleinen Ausgleich zur auf 2022 verschobenen Kleinen Gartenschau feiern zu können. Diese Hoffnung vom Jahresanfang hat sich nun leider zerschlagen“, so Anja Seidel.

Leute wollen raus

Bei den Kleinen Gartenschauen im Jahr 2011 und 2016 wurden jeweils knapp 50 000 Besucher im O-Schatz-Park gezählt. Als Schirmherr der Kleinen Gartenschau 2021 hatte Frank Kupfer, der ehemalige sächsische Landwirtschaftsminister und Vorsitzender des Lago-Fördervereins, für die 3. Kleine Gartenschau sogar mit mehr Besuchern als bei den ersten beiden Veranstaltungen gerechnet. Nach dem Lockdown würden die Leute raus wollen und eben auch so eine Veranstaltung im Freien besuchen wollen, sagte er. Diese Hoffnung hat sich jedoch zerschlagen.

Vorfreude auf 2022

Was bleibt, ist die Vorfreude auf die Schau im Juni 2022. Zentraler Anziehungspunkt der grünen Großveranstaltung soll dann wieder eine Blumenschau in der Rundhalle „O“ sein. Und der Eintritt soll auch im nächsten Jahr nichts kosten. Ausgerichtet wird die Schau von der Stadt Oschatz, der Lebenshilfe (Regionalvereinigung Oschatz), dem Förderverein Oschatzer Landesgartenschau 2006 und der Oschatzer Freizeitstätten GmbH.

Von Frank Hörügel