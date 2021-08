Noch ist unklar, wie die Corona-Lage zur Bundestagswahl am 26. September sein wird. Oschatz geht auf Nummer sicher und richtet schonmal zwei neue Wahllokale ein.

