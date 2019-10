Wegen Pilzbefall: Nagelprobe für Oschatzer Lutherbuche

Oschatz

Sie ist alt, sie prägt das Stadtbild und sie ist krank: Die 1883 zum 400. Geburtstag von Reformator Martin Luther gepflanzte Rotbuche im Hof der heutigen Oberschule „ Robert Härtwig“ ist vom Riesenporling befallen. Der parasitäre Pilz nistet sich im Wurzelwerk von Bäumen ein – und zerstört sie somit schleichend von innen. Dem wollen Stadtverwaltung und Stadtgärtnerei nicht tatenlos zusehen.

Auffälligkeiten seit 2018

„Wenn solch ein bedeutender Baum in Gefahr ist, sind besondere Maßnahmen nötig, um ihn zu erhalten. Generationen von Schülern und Lehrern haben ihn wachsen sehen, er ist schon ein Teil der Stadtgeschichte. Das ist nicht irgendein Baum. Wir wollen ihn unbedingt erhalten. Hinzu kommt, dass um ihn herum ständig Menschen sind. Die Gefahr, dass durch herabfallendes Totholz jemand verletzt wird, ist sehr groß“, sagt die Leiterin der Stadtgärtnerei Kathleen Teschmit, „wir wollen uns einfach absichern“.

Kollegin Silke Wolf, die alle Oschatzer Bäume regelmäßig begutachtet, stellte schon im vergangenen Jahr Auffälligkeiten an der Buche fest. „Die Belaubung war sehr locker, die Spitzen der Äste sehr trocken. Hier muss gehandelt werden“. Da die Stadtgärtnerei mit ihrem vor fünf Jahren angeschafftenResistographen nicht in der Lage ist, das Ausmaß der Schäden durch den Riesenporling festzustellen, wurden jetzt Profis aus Rackwitz (bei Delitzsch) beauftragt. „Schließlich wollen wir uns bei einem solchen Gewächs aufgrund einer Fehleinschätzung keine Maßnahmen erlauben, die gar nicht nötig wären“, so Teschmit.

Zuverlässige Ergebnisse

Die Brüder Glenn und Burt Kahmann vom gleichnamigen Forstbetriebuntersuchten die stattliche Buche (Stammumfang knapp fünf Meter) in dieser Woche mit Hilfe eines Schalltomographen. Die Schalltomographie liefert seit Ende der 1990er Jahre zuverlässige und aussagekräftige Ergebnisse. An der zu untersuchenden Stelle am Stamm oder Ast werden kleine Nägel nur wenige Millimeter in die äußersten Holzschichten, das sogenannte Splintholz, eingeschlagen. Die Menge der Nägel richtet sich dabei nach dem Umfang des Stammes. An der Oschatzer Buche sind 24 Nägel notwendig.

„Auf jeden Nagel wird einige Male leicht geklopft, der eingebrachte Schallimpuls wird von Sensoren an den übrigen Nägeln empfangen. Aus dem so gewonnenen dichten Netz von Schalllaufzeiten errechnet ein Programm, dem auch die Geometrie des Baumes eingegeben wurde, ein Bild. Es zeigt eine zweidimensionale Abbildung des Bauminneren im Querschnitt“, beschreibt Glenn Kahmann. Auf dieser Grundlage könne dann entschieden werden, welche Maßnahmen sinnvoll sind, um den Baum zu erhalten.

Oschatzer Buche hat Seltenheitswert

Die Rotbuche auf dem Hof der Härtwigschule könne nicht vom Pilz befreit werden. „Aber wir können den Schaden begrenzen“, sagt Glenn Kahmann. Für seinen Bruder und ihn haben Bäume dieser Größenordnung Seltenheitswert im alltäglichen Geschäft. „Solche gewaltigen Exemplare untersuchen wir nicht oft, vielleicht zwei oder drei Mal im Jahr.“ Welche Maßnahmen ergriffen werden, wird die Auswertung zeigen. Patentrezepte gebe es nicht. „Die Möglichkeiten sind facettenreich – weil kein Baum ist wie der andere“, so Kahmann.

