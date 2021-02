Oschatz

Ein nicht alltägliches Bild bietet derzeit der Neumarkt: Der Platz dient Autofahrern als Parkplatz. Weshalb das so ist, liegt auf der Hand: Zahlreiche Parkflächen im Zentrum sind aufgrund beiseite geschobenen Schnees nicht mehr nutzbar. Die Stadt hat sich entschlossen, hier Kulanz walten zu lassen. „Normalerweise ist das Parken auf dem Neumarkt nicht gestattet. Solange die Witterungsverhältnisse jedoch so bleiben und der Schnee nicht geschmolzen ist, bleibt es möglich und folgenlos“, so Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) auf Nachfrage.

Ausgenommen seien Dienstage und Freitage, wenn Wochenmarkt stattfindet. Als das letzte Mal solche Schneemengen fielen, betrieb die Stadt viel Aufwand, um den Schnee aus dem Zentrum auf eine freie Fläche am Finanzamt in der Dresdener Straße zu transportieren. „Da standen Aufwand und Ergebnis nicht im Verhältnis. Wir sind davon wieder abgerückt“, so der Oberbürgermeister ergänzend.

Von Christian Kunze