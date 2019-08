Oschatz

Das angekündigte Unwetter am Mittwoch entpuppte sich in der Region Oschatz nur als kurzer Landregen am Vormittag und Abend (insgesamt sechs Liter je Quadratmeter). Die Menschen am Collm ächzen also weiter unter dem Rekordsommer. Hinzu kommt, dass städtische Grünanlagen mehr und mehr mit Müll verunreinigt sind. Die Trockenheit stellt viele vor besondere Herausforderungen und lässt nun auch die Verantwortlichen der Stadt Oschatz mit Blick auf den zunehmenden Müll zu einer ungewöhnlichen Maßnahme greifen. Ausschlaggebend dafür war ein Brand in der vergangenen Woche. Bei den Arbeiten der Stadtgärtnerei hatte sich trockenes, gemulchtes Gras entzündet – wodurch ist nicht klar. Die Feuerwehr eilte zu Hilfe und verhinderte Schlimmeres.

Teschmit : Keine Zeit, Müll zu entsorgen

So gibt es seit dieser Woche eine Vereinbarung zwischen der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz und der Stadtgärtnerei. Wie von der Pressestelle des Rathauses zu erfahren war, verzichten die Stadtgärtner bis auf Weiteres auf das Mähen und Mulchen ausgewählter Grasflächen im Stadtgebiet. „Wir wurden vom Wehrleiter der Oschatzer Feuerwehr, Lars Natzke darum gebeten“, bestätigt Kathleen Teschmit auf Nachfrage.

Die Leiterin der Oschatzer Stadtgärtnerei erklärte, dass in erster Linie große Flächen in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung, die mit dem Balkenmäher und nicht mit den herkömmlichen Rasenmähern oder dem Rasentraktor gemäht oder gemulcht werden, erst einmal nicht mehr bewirtschaftet werden, um der Feuergefahr vorzubeugen. Teschmit weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass illegal entsorgter Müll auf den Wiesen zu einem immer größeren Problem bei der täglichen Arbeit wird.

„Wir haben weder die Zeit noch die technischen Voraussetzungen, diese Flächen abzusuchen, den Müll einzusammeln und zu entsorgen“, verdeutlicht sie. Der Müll in den Wiesen stelle derzeit eine zusätzliche Brandgefahr dar, in der Vergangenheit wurde die Technik der Stadtgärtner bereits durch weggeworfenen Müll beschädigt und musste repariert werden .

Natzke : Erhöhtes Brandrisiko

Bei den derzeit herrschenden Temperaturen und der anhaltenden Trockenheit kann schon der kleinste Stein, eine Glasscherbe, Metall, oder anderes brennbares Material beim Mähen und Mulchen mit dem großen Gerät einen Funken auslösen – und dieser dann ein Feuer. „Es herrscht keinesfalls ein generelles Mäh- und Mulchverbot für die Stadtgärtnerei, das bitte ich nicht falsch zu verstehen. Wir haben das Team um Kathleen Teschmit lediglich darum gebeten, mit Augenmaß bei den entsprechenden Flächen zu handeln und äußerste Vorsicht walten zu lassen“, sagt Feuerwehrchef Lars Natzke.

Seine Kameraden und er seien, ebenso wie andere Wehren der Region, im Moment besonders gefordert. „Auf Feldern, Bahndämmen und am Straßenrand kommt es nahezu täglich zu Bränden. Der wenige Regen ist nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Dort, wo es möglich ist, sollte jeder mit dazu beitragen, durch bedachtes Handeln Feuer zu vermeiden“, so Natzke. „Ich möchte niemandem unterstellen, unachtsam zu sein und Unrat bedenkenlos wegzuwerfen. Allerdings wird das Brandrisiko dadurch immens erhöht“, sagt Lars Natzke. Er bittet um gesteigerte Vorsicht, auch im privaten Bereich. Auch Straßenmeistereien und Landwirte seien derzeit angehalten, nur dort zu mähen und zu mulchen, wo es unbedingt notwendig ist.

Das Wüste Schloss soll Anfang September wieder von Graswuchs befreit sein. Quelle: Sven Bartsch

Auch am Wüsten Schloss stehen Gräser und Unkräuter wie Brennnesseln derzeit meterhoch. Gabriele Teumer vom Geschichts- und Heimatverein Oschatz liegt das Areal mit dem vor etwa 800 Jahren gebauten Schloss besonders am Herzen. Sie freut sich zwar darüber, dass der Holztisch der Sitzgruppe kürzlich in Ordnung gebracht wurde und auch die Verkleidung der Schutzhütte mit den Erklärungstafeln repariert ist. Der grüne Wildwuchs auf dem Gelände stört sie aber sehr. „Hier kommen viele Besucher her, der Ort hat für viele etwas Magisches – und das soll auch so bleiben. Für den jetzigen Zustand schäme ich mich“, sagt sie. Auch Hochzeitspaaren, die vor der romantischen Kulisse Fotos von sich machen lassen, sei der ungepflegte Zustand des städtischen Geländes nicht zuzumuten.

Seidel : Am Wüsten Schloss wird gemäht

Die Kleinforsterin hat mit ihrer Kritik den Tag des offenen Denkmals am Sonntag, dem 8. September, im Blick. Wie bereits in den vergangenen Jahren hat sich die Expertin fürs Wüste Schloss auch diesmal bereit erklärt, Besucher über das Gelände zu führen und mit der interessanten Geschichte des zwischen 1211 und 1230 als Jagdschloss der Markgrafen von Meißen und der Ostmark erbauten Gebäudes vertraut zu machen. Der Oschatzer Lehrerchor wird ein Konzert geben, Kaffee und Kuchen werden kredenzt. „Ich weiß gar nicht, wo ich in dem hohen Gras die Bänke hinstellen soll“, ärgert sich Gabriele Teumer.

Stadtsprecherin Anja Seidel verweist auf Anfrage auf den vereinbarten Mäh-Stopp wegen der Trockenheit: „Bis zum Denkmalstag wird das Gelände in Ordnung gebracht – das versprechen wir.“ In dieser Woche müssen die Stadtgärtner jedoch erst einmal die Trasse für den neuen Radweg freischneiden. Der letzte Bauabschnitt des Mulde-Elbe-Radweges in Mannschatz wird jetzt begonnen und dafür müssen Sträucher weichen.

Problematisch sei zudem, dass an der Stadtmauer in der Nähe von Klosterkirche und Gericht seit einiger Zeit regelmäßig Glasflaschen geworfen würden und die Scherben in der Grünanlage liegen blieben. „Es kann lebensgefährlich sein, dort mit der Motorsense zu arbeiten. Derzeit lesen die Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner mit der Hand die Scherben auf“, informiert die Stadtsprecherin. Das koste Arbeitszeit, die an anderer Stelle fehle.

Von Christian Kunze und Frank Hörügel