Weihnachten im neuen Heim: Auf Schloss Leuben kehrt Leben ein

Leuben

Sie halten Wort: „Vom 16. bis 21. Dezember ziehen wir ein“, sagt Marion Sahrer von Sahr von Schönberg, als sie die OAZ kurz vor dem Umzugstermin noch einmal durch ihr neues Heim führt. Dieser stand bereits Mitte des Jahres 2018, als wir das Wasserschloss Leuben und seine neuen Besitzer das erste Mal trafen.

Drei Generationen der Familie von Sahr-Schönberg wollen zukünftig hier leben, dafür hatten sie das ehemalige Wasserschloss 2017 dem Verein Schloss Leuben abgekauft – mit dem Versprechen, dass bestimmte Bereiche auch zukünftig für die Öffentlichkeit zu sehen sein werden.

Erstes Weihnachtsfest auf Schloss Leuben

Neben der 64-Jährigen und ihrem Mann Leo (66), die aus Panitzsch bei Leipzig in den Oschatzer Ortsteil ziehen, beherbergt das Anwesen künftig auch die Familie von Sohn Philipp und die 95-jährige Schwiegermutter. Ob es klappt mit dem Einzug noch vor Weihnachten, dagegen liefen sogar Wetten. So musste Marek Schurig, Vorsitzender des Leubener Schlossvereins, sich geschlagen geben und spendete den Baum für das erste Weihnachtsfest der Familie.

Dafür wird richtig Leben auf Schloss Leuben einziehen: „Es ist jedes Bett besetzt, was jetzt noch nicht da ist. Wir sind zu zehnt“, beschreibt Marion von Sahr. Neben ihren Kindern, kommen auch Leo von Sahrs Geschwister. „Ich hoffe, dass wir bis zum 24. Dezember viel ausgepackt haben.“

Handwerker und Restauratoren bis kurz vor dem Einzug zugange

Bis in den November waren noch die Restauratoren vor Ort, Tischler und Parkettleger sind noch zugange, als wir vorbeischauen und just unterbrochen werden von einer Frau, die den Hauseigentümer sprechen will, weil sie Zählerstände ablesen will. Marion von Sahr kann zwei Wochen, bevor die Umzugswagen anrollen und im Schloss noch letzte Handgriffe erfolgen, bereits Fertiges zeigen.

Etwa das Kaminzimmer: Es ist der Raum im Schloss, der am weitesten restauriert und rekonstruiert wurde. Der Kamin ist jetzt wieder mitsamt Fassung zu sehen. „Es war noch so viel da, das man genau wusste, wie es gewesen ist“. Anders die Sockelchen, deren Form sich nur mittels Erfindungskraft angenähert werden konnte. „Die Vase darunter – sie ist klassizistisch, nicht barock – war davor überhaupt nicht zu sehen.“

Diplomrestaurator Arnulf Dähne hatte sie bei den Restaurationsarbeiten mit seinem Kollegen Siegfried Letsch sowie studentischen Helfern ebenso herausgearbeitet, wie das, was vom barocken Farbspiel an den Wänden noch zu finden war.

Die rekonstruierten Söckelchen und die klassizistische Vase über dem Kamin. Quelle: Manuel Niemann

Abenteuer Denkmalpflege

Was im Zimmer fehlt, ist eine Bespannung der Wände, wie sie Dähne im März für den Raum vermutete, obwohl er keine Leisten dafür fand. „Das ist leider gescheitert, das hat nicht gehalten in der Wand. Ich hatte einen sehr, sehr schönen Stoff“, sagt Marion von Sahr. „Das sind so die kleinen Überraschungen dann.“

Zu denen gehörte auch ein kritischer Moment vor acht Wochen, als sprunghaft die Luftfeuchtigkeit im Schloss auf 80 Prozent gestiegen war und die Parkettleger und Tischler in Unruhe versetzte. Seitdem werde sie auf 50 bis 60 Prozent konstant gehalten.

Schloss wird nach Leerstand zu Wohnsitz

Die Räume im zwischen 1737 bis 1740 erbauten Schloss wurden bereits seinerzeit mehrfach neu gestaltet und übermalt. Die Farbfassungen lagen zum Teil übereinander, hinzu kamen – wie im Nebenraum – noch die Graffiti, die Zeitgenossen hier als Spuren des langen Leerstands hinterließen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Barockschloss enteignet worden, es diente zunächst als Flüchtlingsunterkunft, später als Schule. Ab Mitte der 1970er-Jahre stand es leer und verfiel. Spekulanten, die es 1990 erwarben, verkauften es schließlich 2004 an den neu gegründeten Leubener Schlossverein.

Schloss Leuben: Ein Ende der Baustelle ist in Sicht. Quelle: Manuel Niemann

Modernes steht neben Historischem

Die Befunde aus dem Barock oder später die Friesmalereien an den Wänden sind auch in den anderen Räumen noch zu entdecken. „Das war ja der Plan: Dass die Fragmente, die erhalten sind, gezeigt werden, aber nichts rekonstruiert wird“, sagt von Sahr.

Stattdessen steht das Alte hier fast nahtlos neben dem Neuen. Als wir vor Ort sind, fehlen noch die Möbel, aber warme Farben an den Wänden lassen vermuten, dass das Schloss auch ein wohnlicher Ort mit Küchen-, Bäder-, Wohn- und Arbeitsräumen für die drei einziehenden Generationen wird.

So wird im Nebenraum zum restaurierten Kaminzimmer tatsächlich ein Tunnelkamin für wohlige Wärme sorgen. „Es war schwierig, hier im Haus Kamine genehmigt zu bekommen. Dadurch, dass es hier keinen betriebenen Kamin mehr gab, gab es auch keinen Bestandschutz. Das heißt, man muss die heute geltenden Auflagen erfüllen. Das ist nicht ohne.“ Daher brennt hier künftig Gas aus täuschend echt wirkenden Keramikscheiten.

Spagat zwischen Denkmalschutz und Wohnungsbau

Ebenfalls realisieren ließ sich ein Aufzug: So richtig vorstellen habe sie sich das nicht können, sagt von Sahr, als wir vor der kleinen Kabine stehen, die sich nun passgenau in einen schmalen Schacht einfügt. Zum Umbau gehörten auch, den Spagat zwischen Denkmalschutz und einem Wohnhaus zu schaffen unter Auflagen.

„Sie haben uns viel beraten, ich bin dankbar, dass wir sie an unserer Seite hatten“, sagt von Sahr über die Zusammenarbeit. „Ich würde mir manchmal mehr Kreativität von der Denkmalpflege wünschen. Dass man nicht nur gesagt bekommt, was nicht geht, sondern mehr, was gut geht.“

Schloss wird auch für Publikum offen sein

Teile des Gebäudes werden auch nach dem Einzug noch für das Publikum zu sehen sein, andere bleiben privat. So werden im historischen Gartensaal im Erdgeschoss, den man jetzt über gewachsten Sandsteinboden betritt, Bilder aus Schloss Dahlen zu sehen sein. Im modern gestalteten Saal im Obergeschoss soll hingegen moderne Kunst ausgestellt werden.

Dieser ist jetzt in ein samtiges Grün getaucht: „Das wird nicht mit jedem Bild funktionieren, das weiß ich“, sagt von Sahr, die sich die Farbe ausgesucht hat, genau wie ein Karminrot für die Bibliothek mit den Büchern aus Schloss Dahlen, mit dem die Familiengeschichte eigentlich verknüpft war.

Ort für Führungen, Ausstellungen und Konzerte

Der obere Saal bleibe ansonsten offen, er werde gegebenenfalls bestuhlt, mit Tischen ausgestattet oder ein Flügel aufgestellt, damit hier auch Konzerte stattfinden können. „Eigentlich sollen die Bilder dominant sein.“

Ab wann im restaurierten Schloss Führungen stattfinden, ist noch offen: „Ich denke, dass wir vielleicht im März die erste Führung machen. Denn jetzt müssen wir erst einmal zur Ruhe kommen. Es war jetzt schon eine sehr anstrengende Zeit und ist es auch noch. Jetzt müssen wir erst mal sehen, dass wir uns einrichten und ein bisschen ankommen.“

Von Manuel Niemann