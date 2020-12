Oschatz

Ein Besuch des Oschatzer Diakonie-Seniorenpflegeheimes Helene Schweitzer während der ersten Corona-Welle in der ersten Aprilhälfte ging Reporter Frank Hörügel besonders nahe.

Pflegeheim Oschatz (v.l.): Elly Häusler, Kathleen Küttner, Inge Röhr, Andrea Hönicke, Regina Ziechner, Gottfried Höfling, Jörg Debarry und Steffi Müller. Quelle: Frank Hörügel

Zu diesem Zeitpunkt gab es ein generelles Besuchsverbot in Pflegeheimen, um die Infektionsgefahr für die Senioren zu minimieren Anneliese und Gottfried Höfling, die seit 60 Jahren verheiratet sind, wurden in dieser Zeit erstmals während ihrer Ehe auseinander gerissen – und waren mit dieser Situation unglücklich.

Wieder erhebliche Einschränkungen

Auch in der zweiten Corona-Welle muss das Ehepaar nun wieder mit erheblichen Einschränkungen leben. Wie jeder andere Heimbewohner auch kann Gottfried Höfling im Zeitraum vom 16. Dezember bis zum 10. Januar insgesamt sechs Corona-Schnelltests in Anspruch nehmen. Besucht er seine Frau im Wohnblock gegenüber, muss sich Gottfried Höfling vor der Rückkehr in sein Heim testen lassen. Besucht Anneliese Höfling ihren Mann im Heim, ist ebenfalls ein Schnelltest fällig. Für ein gemeinsames Weihnachten hatten sie sich extra einen Test aufgespart. Doch der hilft dem betagten Ehepaar nun auch nicht. Am Mittwochnachmittag – am Tag vor Heiligabend – war der Corona-Schnelltest bei einer Bewohnerin positiv. Außerdem wurden zwei Mitarbeiterinnen positiv auf Corona getestet worden. Seit Mittwochabend gilt deshalb ein Besuchsverbot für das Seniorenpflegeheim.

Baum aus dem Oschatzer Obi-Markt

Trotz der erneuten Einschränkungen versuchen die Bewohner des Diakonie-Seniorenpflegeheimes, das Beste aus dieser schwierigen Situation zu machen – und sich auch an kleinen Dingen zu erfreuen. So wie an dem liebevoll geschmückten Weihnachtsbaum im Foyer des Hauses. „Der Baum ist uns vom Oschatzer Obi-Baumarkt gespendet worden – mit Kugeln und Beleuchtung. Unsere Bewohner freuen sich sehr darüber, sie kommen gern hier runter und genießen den Anblick“, sagt die Heimleiterin Andrea Hönicke.

Von Frank Hörügel