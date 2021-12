Weihnachtsbäume: „Wer Wert auf Duft legt, kauft eine Blautanne“

Niedergoseln

Steffi Berger, Leiterin der Gärtnerei im Ort, gibt sich etwas geheimniskrämerisch. Sie hat Ende vergangener Woche 120 Weihnachtsbäume in Empfang genommen, die ab sofort zum Verkauf stehen. „Aus regionalem Anbau“ stammen sie. Nicht mehr als 20 Kilometer hätten sie auf dem Transporter zurückgelegt.

Nicht nur sie wolle nicht, dass die Kundschaft der Agrargenossenschaft dorthin fahre, weil man glaube, etwas sparen zu können. „Unser Lieferant möchte nicht so viel einzelne Kunden auf dem Hof haben“, erklärt sie.

Allerdings weiß Steffi Berger ganz genau, was nach Niedergoseln geliefert worden ist. „Ich habe die Bäume selbst ausgesucht und etikettiert“, betont sie. Nur Säge und Axt habe sie nicht selbst in die Hand genommen.

Bei den zugekauften Weihnachtsbäumen handele es sich ausnahmslos um Nordmanntannen. „Sie nadelt nicht und stachelt auch nicht, wenn man den Baum schmückt“, zählt Steffi Berger die wichtigsten Vorteile auf, weswegen sich schon seit Jahren die meisten Kunden ausschließlich für Nordmanntannen interessieren. „Wer mit dem Weihnachtsbaum den Duft nach Wald in die gute Stube holen will, entscheidet sich aber für eine Blautanne“, gibt die Gärtnerin zu bedenken.

Die in Niedergoseln angebotenen Weihnachtsbäume sind zwischen 1,50 und 2,40 Meter hoch. Rüdiger Demme, der den Baum für die Familie schon seit Jahren hier kauft, glaubt, dass die 1,50 Meter für seine Stube reichen würde. Schließlich stehe der Baum ja noch auf einem Sockel. Das etwas größere Exemplar, das ihm Steffi Berger, die sich an seine früheren Käufe erinnert, anbietet, scheint dann aber doch die geeignetere Größe zu haben. Vom Wuchs her stimmt an diesem Baum sowieso alles. Selbst mit einem Plausch über Gesundheit, Arbeit und die Adventszeit hat der Kauf keine Viertelstunde gedauert.

Steffi Berger hat sich noch keinen Baum reserviert. Sicher ist jedenfalls, dass sie ihn früher aufstellt, als die meisten ihrer Kunden. „Wenn der Baum steht, bringt das Besinnlichkeit ins Haus. Damit warte ich nicht bis zum Heiligabend oder den Tag davor. Das möchte ich etwas länger haben“, erzählt sie.

Deshalb wird ihr Baum schon zum dritten Advent geschmückt. Oder diesmal doch erst am vierten? Immerhin sind es dann immer noch fünf Tage bis zum Fest.

Von Axel Kaminski