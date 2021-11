Mügeln

Wie schon im vergangenen Jahr, so stammt auch die Tanne, die in diesem Jahr zur Adsventszeit den Mügelner Markt schmückt, aus Hohenwussen. Sie wurde am Dienstagmorgen in der Nachbargemeinde gefällt, an ihren Bestimmungsort gebracht und dort aufgestellt. In der kommenden Woche wird die Beleuchtung angebracht.

Rund 1,6 Tonnen wiegt der Baum, den die Mitarbeiter des Bauhofes mit Hilfe eines Autokranes, einer Kettensäge sowie Seilen und gleichermaßen mit Fingerspitzengefühl und gut dosierter Kraftranwendung präzise in die Halterung auf dem Platz setzten.

Ihre Arbeit wurde von vielen Schaulustigen verfolgt. Zu ihnen gehörten die Knirpse aus der Kita, die aufmerksam den Tieflader der Firma Erdmann und den Kran beobachteten. Zudem ließen sich viele Besucher des Wochenmarktes, der wegen des Aufbaus des Weihnachtsbaumes neben das Rathaus und in Richtung Altmarkt ausgewichen war, etwas mehr Zeit mit dem Heimweg.

Von Axel Kaminski