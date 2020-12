Weihnachtsbaum in letzter Minute: In Oschatz gibt es noch welche

Oschatz

Mitarbeiter Martin Nitsche schiebt auf dem Hof des Oschatzer Landwirts Martin Umhau eine der letzten Tannen in das Einnetzgerät – grüner wird’s nicht! Wer noch einen Baum fürs Fest sucht, kann am Mittwoch von 9 bis 18 Uhr und am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr in der Riesaer Straße einen kaufen.

Große Größen ausverkauft

Die Auswahl ist allerdings nicht mehr so riesig. „Die großen Größen über zwei Meter sind ausverkauft“, sagte Umhau am Dienstagnachmittag. Anderthalb Meter große Nordmanntannen und auch ein paar Blautannen seien aber noch vorrätig. Einen Rabatt kurz vor Heiligabend wird es nicht geben. „Das wäre unfair gegenüber denjenigen, die für ihren Baum den vollen Preis bezahlt haben“, begründet das der Landwirt. Mit der bisherigen Nachfrage ist Umhau zufrieden. In diesem Jahr habe er etwa zehn Prozent mehr Bäume als im Vorjahr verkaufen können.

Von Frank Hörügel