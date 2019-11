Weihnachtsoratorium von Bach in Oschatzer Aegidienkirche

Oschatz

Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach ( Kantaten 4-6) wird am Sonnabend, dem 7. Dezember, in der St. Aegidien-Kirche aufgeführt (Beginn: 17 Uhr).

Unterstützung durch Chorsänger aus der Region

Die Kurrende und die Kantorei der Kirchgemeinde werden von zahlreichen Chorsängern der Region unterstützt und vom Collegium instrumentale Chemnitz begleitet. Solistisch singen Teresa Suschke (Sopran), Bernadette Beckermann (Alt), Frank Blümel (Tenor) und Johannes G. Schmidt (Bass). Die Leitung des Oratoriums hat Kantor Matthias Dorschel.

Lange Tradition

„Konzentriert und mit viel Freude arbeitet die um viele einheimische Sänger verstärkte Oschatzer Kantorei bereits seit September 2019 an der Einstudierung der Kantaten IV – VI aus Bachs Oratorium“, teilt der Kantor mit. Für die Oschatzer Kantorei habe die Aufführung des Weihnachtsoratoriums eine lange Tradition. Vor zwei Jahren wurden in der Aegidienkirche die Kantaten 1-3 des Oratoriums aufgeführt. Die Geburt Jesu, die Freude der Hirten und der „Besuch“ der Hirten an der Krippe standen im Mittelpunkt der Aufführung. Die Erzählung geht allerdings noch weiter…

Der Schein des Sternes, der über der Krippe steht, weist den drei Hirten den Weg zur Krippe, auch sie wollen Jesus anbeten. Die Könige hatten einen weiten Weg und kamen erst viel später an. Am 6. Januar wird in der christlichen Tradition die Ankunft der Könige an der Krippe gefeiert.

Anbetung durch die drei Könige

Die Kantaten 4-6 stehen ganz im Sinne der Anbetung durch die drei Könige. Nachdem die Könige wieder gegangen sind, kommt in Bachs Vertonung mit dem Choral „Ich steh an deiner Krippen hier“ nun ein jeder von uns selbst an der Krippe an. Dieser Choral ist einer der innigsten Momente im ganzen Weihnachtsoratorium. Um die Weihnachtsgeschichte nun auch musikalisch zu vervollständigen, sollen in diesem Jahr die Kantaten 4-6 erklingen.

Karten für das Konzert im Ev.-Luth. Pfarramt, in der Oschatz-Info und an der Abendkasse: Vorverkauf: 10 Euro / ermäßigt 7 Euro; Abendkasse: 12 Euro / ermäßigt 10 Euro

Ermäßigung für Schüler, Studenten, ALG-II-Empfänger und Schwerbeschädigte, Kinder bis einschl. 16 Jahren Eintritt frei.

Von OAZ