Wellerswalde: Junge Familie findet das Glück auf dem Dorf

Wellerswalde

Das Haus ist noch nicht verputzt, die Einfahrt noch nicht gepflastert, dafür stehen aber die Halloweenkürbisse vor der Tür und die liebevoll gestaltete Dekoration lässt ahnen, wie es hier aussehen wird, wenn alles fertig ist. Die beiden Jack-Russell-Terrier-Mischlinge Karl und Kurt begrüßen jeden Besucher freudig an der Tür. Die kleine sechs Wochen alte Ella Martha wird von ihren Eltern in den Armen gehalten. Und auch wenn sie die kleinen Augen aufschlägt, ist sie ganz still und schläft schnell wieder ein. „Ja, wir sind angekommen“, sagen ihre Eltern. Für Josefine und Patrick Möbius ist die Zeit in der großen Stadt vorbei. Sie haben den Schritt gewagt, nach Wellerswalde, einen Ort in der Nähe von Oschatz, zu ziehen, und sind sich sicher, damit alles genau richtig gemacht zu haben.

Familie Möbius baut sich ein Haus auf ihrem Traumgrundstück in Wellerswalde. Quelle: privat

Josefine Möbius, die damals noch den Namen Radtke trug, wuchs in Wellerswalde auf, während Patrick Möbius seine Jugend in Dahlen verbrachte. Beide sind also bereits seit der Geburt „Kinder vom Dorf“. Und schon bevor es beide in die Großstadt zog, sind sie am 18. November 2009 ein Paar geworden. Dass Josefine genau an diesem Tag zehn Jahre später von ihrem Patrick in seiner Heimat Dahlen im Schloss einen Heiratsantrag bekommen sollte, konnte sie zu dieser Zeit jedoch noch nicht ahnen.

Lehre als Krankenschwester

Während sie im Jahr 2012 in der Uniklinik Leipzig ihre Lehre als Krankenschwester antrat, begann Patrick ein halbes Jahr später sein Studium in Leipzig als Techniker für Hoch- und Tiefbau. „Eigentlich hatte ich in Dahlen den Beruf des Maurers erlernt. Doch aufgrund einer Fußballverletzung ging das nicht mehr. Daher der Entschluss, ein Studium zu beginnen“, erinnert er sich. Heute ist er als Bauleiter tätig.

Nach ihrem Abschluss arbeitete Josefine noch einige Zeit auf der Intensivstation des Krankenhauses in Leipzig. Schon damals waren die beiden Hunde Karl und Kurt treue Begleiter.

Argumente für Wellerswalde überwiegen

Sie wohnten in Leipzig, doch ihre Wochenenden verbrachten sie, soweit es beruflich möglich war, fast immer in der Heimat. Sie nutzten jede Möglichkeit, ihre Familien zu besuchen. Sich in Leipzig nach einem Grundstück umzusehen, zogen sie nicht in Betracht. „Wenn man sich in Leipzig ein Haus bauen will, muss man schon sehr viel Geld in die Hand nehmen. Hier gilt: Wer am meisten bietet, bekommt das Grundstück“, sagt Patrick Möbius. Doch für sie stand eh bereits fest, dass sie zurück in die Heimat wollten. Ja, natürlich hat auch die große Stadt ihre Vorteile: „Das Nachtleben ist in Leipzig natürlich besser als auf dem Dorf oder in einer Kleinstadt. Es ist auch möglich, spontan schnell am Abend schön Essen zu gehen. Auch Einkaufen lässt es sich natürlich besser. Leipzig ist zu einer zweiten Heimat geworden“, sagt Josefine Möbius.

Aber letztendlich überwogen die Argumente dafür, nach Wellerswalde zurückzukehren. Doch das war gar nicht so einfach. „Wir hatten Schwierigkeiten, hier eine Wohnung zu finden. Diese sollte drei Zimmer haben, da ich ein Arbeitszimmer in der Wohnung brauchte. Am Ende hatten wir sehr viel Glück. Denn Josefines Oma wohnte in einem Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen. Und als sie sah, dass ein Möbelwagen vor die Tür fuhr und eine Familie auszog, rief sie sofort bei meiner Frau an. Josefine kannte durch ihre Wurzeln in Wellerswalde die Vermieterin und rief sofort an. So bekamen wir die Wohnung“, erinnert sich der 31-jährige Patrick Möbius.

Josefinde und Patrick Möbius auf der Baustelle in Wellerswalde. Quelle: privat

2015 zogen sie nach Wellerswalde und lebten drei Jahre in der Wohnung. Sie wussten, dass sie hier alt werden wollten. Schon lange hatten sie ein Grundstück im Auge, welches ihnen vom ersten Augenblick an gefiel. Nie hätten sie sich träumen lassen, dass es genau dieses Grundstück werden würde, auf dem eines Tages ihr Haus stehen würde. „Auch das war ein großes Glück. Wir haben nur durch Zufall erfahren, dass ein damaliger Nachbar das Grundstück als Anzahlung an den Makler verkaufen wollte. Wir meldeten uns und kauften es ab. Wir waren selbst total überrascht, dass wir genau unser Traumgrundstück bekommen hatten“, schwärmt die 26-jährige Josefine Möbius.

Viel Zeit ins Haus gesteckt

2017 begann der Bau und am 9. Dezember 2018 zogen sie ein. Viel Energie und Zeit hat Patrick Möbius in das Haus gesteckt: „Die großen Sachen, die schnell gehen mussten, hat eine Firma übernommen. Alles andere habe ich in Eigenregie gemacht. Sobald der Hof fertig ist, folgt dann im Sommer nächsten Jahres die Fassade.“ Und er kann stolz darauf sein, was er hier für seine Familie geschaffen hat. So wie Familie Möbius suchen viele ihrer Freunde und Bekannten, die in die große Stadt gezogen waren, nun eine Möglichkeit, zurückzukehren.

Josefine hatte sofort einen Job als Krankenschwester an der Collm-Klinik in Oschatz bekommen. Vor der Geburt der kleinen Ella Martha hat Josefine Möbius noch ihre Weiterbildung als Praxisanleiterin in Torgau an der medizinischen Berufsschule gemacht. Patrick Möbius arbeitet nach wie vor in Leipzig, ist aber meistens im Homeoffice tätig. Viele Projekte, die er betreut, sind in der näheren Umgebung, was wiederum Vorteile hat.

Viel zu entdecken

„Auch wenn eine große Stadt natürlich viele Freizeitmöglichkeiten bietet, gibt es auch auf dem Land viel zu entdecken und zu erleben, wenn man die Natur mag. Durch unsere Hunde haben wir viele traumhaft schöne Gegenden erforscht und nette Menschen kennengelernt“, so Josefine Möbius. Gemeinsam mit anderen Hundebesitzern treffen sie sich regelmäßig zu gemeinsamen Spaziergängen oder gehen zusammen zur Softeisoase in Wellerswalde. Natürlich gibt es auch Nachteile. So wünscht sich die Familie Fahrradwege zwischen den Dörfern. „Es sind viele Leute im Sommer mit dem Rad unterwegs. Doch es ist wirklich gefährlich. Es sind ja keine riesigen Strecken. Aber eben an diesen wären Radwege sehr wichtig“, so der junge Vater.

Dafür gibt es eine Kita genau gegenüber. Wenn man bei Familie Möbius aus dem Fenster blickt, kann man sie erkennen. „In Leipzig bekommt man nur sehr schwer – manchmal auch gar nicht – einen Kindergartenplatz. Ich habe eine Freundin aus Chemnitz. Die hatte auch dieses Problem. Sie musste ihren Mutterschutz verlängern. In Leipzig soll es sogar noch schlimmer sein. Somit haben wir hier wirklich großes Glück“, sagt Josefine Möbius. Die nächsten Grundschulen sind im Liebschützberger Ortsteil Borna und in Dahlen. Ein Bus holt die Kinder aus den Dörfern ab. Alles kein Problem, finden die jungen Eltern. Auch ein Spielplatz wurde erst vor Kurzem im Ort errichtet. „Wir waren auch Dorfkinder. Wenn wir uns beschäftigen wollten, sind wir nach draußen gegangen. So sollen das unsere Kinder auch machen.“ Beide lieben die Ruhe, die einem das Land bietet. Es gibt viele Wege, die sie mit den Hunden gehen können. Und das Beste: Oma und Opa sind in der Nähe.

Persönlicher als in der großen Stadt

Während Josefine in Wellerswalde fast das ganze Dorf kennt, sind es bei Patrick die Menschen in Dahlen. „Es ist alles viel persönlicher als in der großen Stadt. Unser Nachbar stand an einem Tag mit einem Eimer und Werkzeug vor der Tür und wollte bei uns mithelfen. Ich kannte ihn damals nur flüchtig. Heute ist er ein sehr guter Freund. Das ist eine gute Nachbarschaft“, so Patrick Möbius. Wenn nicht gerade aufgrund von Corona alles abgesagt wird, gibt es auch ein reges Dorfleben. Weinfeste, Dorffeste, Weihnachtsbaumverbrennen, Osterfeste, Glühweinfeste oder auch mal ein Flohmarkt. Ja, hier hält man zusammen. Und auch den Weg zurück zum Fußball hat Patrick Möbius gefunden. Als ein Fußballer ihn beim Bäcker wiedertraf und ihn zwei Tage später als Trainer anheuerte. Mittlerweile kickt er auch selber wieder den Ball.

„Für uns war 2020 ein super Jahr. Wir haben das Haus in dem Ort, in dem wir alt werden wollen. Wir haben in diesem Jahr geheiratet. Unsere Tochter ist am 12. September 2020 zur Welt gekommen. Wir sind glücklich“, sagt Josefine Möbius und ihr Mann kann ihr da nur zustimmen.

Von Kristin Engel