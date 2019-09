Wellerswalder Weinfest feiern 110 Gäste

Wellerswalde

Rotwein, Weißwein, Bratwürste, Steaks und Folkmusik von den Musikern um Sänger Jens Rommel: Diese Mischung zog 110 Frauen und Männer am Freitagabend zum Wellerswalder Weinfest, das zum dritten Mal von der Kirchgemeinde Wellerswalde veranstaltet wurde. Im liebevoll dekorierten Pfarrgarten verbrachten die Besucher bei angenehmen Temperaturen einen entspannten Abend. Beim vorherigen Weinfest im Jahr 2017 wurden 60 Gäste gezählt.

Die Musiker um Sänger Jens Rommel (r.) unterhielten die Gäste mit Folkmusik. Quelle: Frank Hörügel

Einer der Besucher am Freitagabend war Andreas Rosenberger aus Weimar, der mit seiner aus Wellerswalde stammenden Partnerin Ines Fischer (geborene Böhme) das erste Mal beim Weinfest war. „Ich finde es sehr schön, dass so ein kleiner Ort so etwas auf die Beine stellt“, sagte er.

Einnahmen für Treppe zur Kirchturmglocke

Auch Sven Fischer war als Vorsitzender des Wellerswalder Kirchenvorstandes mit dem Fest und der Besucherresonanz zufrieden. „Es war schön wie immer“, sagte er. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und Speisen sollen für die Sanierung der maroden Treppe zur Glocke im Wellerswalder Kirchturm eingesetzt werden.

Von Frank Hörügel