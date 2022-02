Borna

Am Dienstag vergaben die Liebschützberger Gemeinderäte die Aufträge für ein neues Löschfahrzeug der Wellerswalder Wehr. Die Mehrzahl deshalb, weil einerseits die Firma Rosenbauer aus Luckenwalde den Zuschlag für das knapp 348 000 Euro teure Fahrzeug erhielt und das zweite Los, die Ausstattung, mit einem Volumen von rund 52 000 Euro, an die Leipziger Firma BTL ging.

Kompromissbereitschaft der beteiligten Wehren gefragt

Die Bestellung kann jedoch noch nicht ausgelöst werden. Das hängt damit zusammen, dass sich drei Kommunen zusammengetan haben, um in baugleiche Löschfahrzeuge zu investieren. „Die Beschlussfassung über die Vergabe ist in Mockrehna für den März vorgesehen“, informierte Bürgermeister David Schmidt (parteilos) die Gemeinderäte. In Schönwölkau habe der Einsatz der Wehr beim Brand eines Reifenlagers starke Argumente für die Zustimmung der Räte zur Beschaffung eines modernen Fahrzeuges geliefert.

Höhere Förderung dank Sammelbestellung

Diese Sammelbestellung erhöht den Anteil der Fördermittel, die der Landkreis zur Verfügung stellt, um 20 Prozent. „Das sind für uns in diesem Fall rund 40 000 Euro“, unterstrich David Schmidt. Allerdings bedeute diese gemeinsame Beschaffung einen hohen Aufwand bei der Abstimmung der beteiligten Wehren und Gemeinden. Ursprünglich wollten drei weitere Kommunen diesen gemeinsamen Weg mitgehen, was aber aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen und Anforderungen an das Fahrzeug nicht gelungen sei. Zum Glück seien wenigstens drei Kommunen im Boot gebleiben, was die Mindestanzahl sei, um diese höhere Förderung für Sammelbestellungen zu erhalten.

Wellerswalder legen Akzent auf Starkregen und Hochwasser

Vor der Aubstimmung stellte der Wellerswalder Wehrleiter Jens Gatter den Gemeinderäten vor, was das Fahrzeug alles können und womit es ausgerüstet sein wird. Zunächst betonte er, dass es sich bei diesem Auftrag um einen guten Kompromiss handele. Vom Grundsatz her werde des neue Wellerswalder Fahrzeug jenem ähneln, das im vergangen Jahr in Zaußwitz in Dienst gestellt wurde. Es werde mit einem 2000 Liter fassendem Löschwassertank und einem pneumatischen Lichtmast ausgestattet sein, über einen Allradantrieb sowie ein Automatikgetriebe verfügen. Eine Reihe weiterer Komponenten sei durch die Förderrichtlinien vorgegeben.

Ein eigenen Schwerpunkt lege die Wellerswalder Wehr darauf, Starkregen- und Hochwasserereignissen begegnen zu können. Deshalb werde man eine Tauchpumpe an Bord haben. Zudem werde eine Schmutzwasserpumpe beschafft, mit der man auch Wasser mit gröberen Verunreinigungen abpumpen könne.

Von Axel Kaminski