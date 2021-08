Weniger Geld vom Freistaat – wie es mit dem Straßenbau in der Oschatzer Region weitergeht

Region

Der Freistaat Sachsen und die Kommunen streiten um die Finanzierung von Straßenreparaturen und Ausbauvorhaben. Seit 2019 gibt es eine Warteliste – alle bis dahin beantragten Maßnahmen sollen bis 2022 sukzessive umgesetzt werden. Alles weitere ruht. Künftig will der Freistaat Straßen in seiner Zuständigkeit (Kreis-und Staatsstraßen) innerorts gar nicht mehr fördern, bei anderen Projekten soll die Förderquote von 90 auf 70 oder nur 50 Prozent gesenkt werden. Dem gegenüber steht ein Investitionsstau von 170 Millionen Euro. In den Rathäusern der Region stoßen diese Pläne auf wenig Gegenliebe.

Wartelisten für Straßen

In Oschatz stehen bereits die Ortsdurchfahrt Leuben, die Filderstädter Straße und die Hubertusburger Straße auf der Warteliste, zählt Bauamtsleiter Torsten Heinrich auf. In Leuben ist der Landkreis mit im Boot, die anderen Trassen sind kommunal. „Perspektivisch müssen wir uns auch um die Nordstraße kümmern, aber das ist noch Zukunftsmusik“, so Heinrich. Wenn man ihn vor die Wahl stellen würde, gar keine Förderung mehr zu bekommen oder geringere Förderquoten zu akzeptieren, entschiede er sich für letzteres. Wünschenswert wäre im Allgemeinen eine bessere Kommunikation mit dem zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr. „Hier warten wir vergeblich auf Signale, auch was schon sehr lange anvisierte Vorhaben wie die Bahnhofstraße und die Ortsdurchfahrt Merkwitz betrifft.“

Sorgenkind S 31

Mirko Richter vom Bauamt der Gemeinde Naundorf verweist auf einige in der Vergangenheit im Gemeindegebiet erneuerte Straßen, etwa die Ortsdurchfahrten von Naundorf, Casabra und Gastewitz oder die Verbindung zwischen Raitzen und Casabra über den Kreisverkehr – was lange währt, wird gut. „Dem gegenüber steht unser Sorgenkind, die Staatsstraße 31 von Lonnewitz über Naundorf nach Schweta. Eng, brüchig, von Lkw und Pkw als Abkürzung oder Ausweichstrecke bei Stau auf der Autobahn 14 genutzt“, so Richter. Sicher gebe es noch weitere Straßen im Gemeindegebiet. Diese würden jedoch nicht so stark befahren, die Priorität sei nachgeordnet.

Müller: Dann können wir uns in anderen Bereichen nichts mehr leisten

In Wermsdorf sieht Bürgermeister Matthias Müller (CDU) den größten Bedarf im Ortsteil Reckwitz. „Die beiden Bauabschnitte vom Gasthof Döllnitzsee bis zum Dreieck und von der Umgehungsstraße bis zur Infektionskurve an der Hub-Mauer beschäftigen uns schon lange“, sagt er. Die Planungen dafür laufen. Die Ankündigungen, innerorts gar nicht mehr zu fördern, Förderquoten zu senken und kommunale Straßen gänzlich den Kommunen zu überlassen, sieht der kritisch. „Dann können wir uns in anderen wesentlichen Bereichen künftig weniger oder gar nichts mehr leisten. Wo soll das Geld sonst herkommen?“ Finanzierungsquellen müssten gewährleistet sein. „In anderen Bereichen, etwa der Sportstättenförderung, funktioniert es doch auch“, führt er an. Gleiches gelte für die Pauschalen, die zwar frei verwendet werden können, aber oftmals nur ein „Tropfen auf den heißen Stein“ seien.

Löwe: Einschränkungen schwächen den ländlichen Raum

In das gleiche Horn stößt Matthias Löwe (WHD). Den Bürgermeister von Dahlen irritierte bereits, dass lediglich alle bis 2019 eingereichten Vorhaben bis 2022 sukzessive abgearbeitet werden sollen und der Rest hinten über fällt. „Dass es nun noch heftiger kommt, geht vollkommen entgegen der Aussagen, die seitens der Landespolitik getätigt wurden. Die angekündigten Einschränkungen stärken den ländlichen Raum nicht, sie schwächen ihn weiter.“ Ohne angemessene Förderung von deutlich mehr als 50 Prozent sei in den wenigsten Fällen aus eigener Kraft etwas zu machen. Deshalb müsse man, gemeinsam mit dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag, intervenieren. Dringlich seien in Dahlen der grundhafte Ausbau der Feldstraße – ein ehemaliger Feldweg, sowie die Wurzener Straße, wo es bereits eine Vorplanung gibt. An weiteren kommunalen Straßen zählt Löwe die Karl-Marx-Straße in Börln auf, gefolgt von der Verbindung zwischen Ochsensaal und Frauwalde, der Straße von Börln zum Dammühlenteich und der Straße zwischen Bortewitz und Schwarzer Kater, die durch die Nutzung als Umleitung zuletzt arg in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Ecke: Bestenfalls Flickschusterei

Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) macht die Priorität der Maßnahmen davon anhängig, wie stark welche Straßen genutzt werden. Eine konkrete Liste möchte er nicht aufstellen. Die Ankündigungen aus Dresden wertet er als „harten Tobak“. All das treffe die Infrastruktur kleiner, klammer Kommunen und sei somit nicht mit der beabsichtigten Stärkung des ländlichen Raums vereinbar – im Gegenteil. „Wo Not am Mann ist, können wir im Rahmen der Pauschale, die wir haben, selber handeln. Aber dabei kommt bestenfalls Flickschusterei heraus, die nicht lange hält“. Vom grundhaften Ausbau der Fahrbahnen könne man da nur träumen.

Die Instandhaltung der knapp 80 Kilometer Straßennetz auf Mügelner Flur könne nur zulasten anderer Pflichtaufgaben geschehen, berücksichtigt man die generelle Finanzsituation der Kommunen und die Höhe der Pauschalen, die bisher zur Verfügung standen. „Wir können eigene Prioritäten setzen, der Spielraum ist jedoch äußerst gering“, so das Stadtoberhaupt.

Schmidt: Verdreifachung der Kosten

In der Gemeinde Liebschützberg seien die gemeindeeigenen Straßen weitgehend in Ordnung, deutlich mehr Bedarf bestehe bei Kreis- und Staatsstraßen, bei denen der Freistaat handeln müsse. Angesichts der prognostizierten geringeren Fördersätze und der Beteiligung der Kommune bei Nebenanlagen geht Bürgermeister David Schmidt (parteilos) von einer Verdopplung oder gar Verdreifachung der Kosten aus – die derzeit aufgrund der Situation im Baugewerbe ohnehin schon horrend seien. Die schon jetzt sehr langfristig angesetzten Zeiträume für die Umsetzung verzögerten sich noch mehr.

Die Ortsdurchfahrten Zaußwitz und Bornitz seien mit Kopfsteinpflaster versehen und zum Teil seit hundert Jahren in diesem Zustand. In Laas und Borna sei er optimistisch, da die Planungen begonnen haben. „Hier sind die Ankündigungen ein Unsicherheitsfaktor“. Sukzessive versuche man in der Kommune, Schäden an eigenen Straßen auszubessern. Mehr gehe nicht.

In der Gemeindeverwaltung Cavertitz war bis Redaktionsschluss auf Nachfrage weder Bürgermeisterin noch zuständige Amtsleiterin zu erreichen.

Von Christian Kunze