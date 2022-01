Nordsachsen

Es soll nachhaltiger an der Supermarktkasse zugehen. Dafür sorgen nicht nur Händler selbst, sondern auch der Gesetzgeber. So dürfen seit dem 1. Januar keine leichten Kunststofftragetaschen mehr an Endverbraucherinnen und Verbraucher abgegeben werden. Stattdessen müssen Kundinnen und Kunden auf Baumwollbeutel, Tragetaschen aus Papier zurückgreifen oder selbst etwas dabei haben.

Daneben gilt für deutlich mehr Getränke als bisher eine Pfandpflicht. Einweg-Kunststoffflaschen mit Frucht- und Gemüsesäften, Smoothies oder kohlensäurefreien Nektaren werden mit 25 Cent bepfandet, ebenso Getränkedosen mit Energy Drinks, Sekt oder alkoholischen Mixdrinks wie Gin Tonic. Ab 2024 wird zudem ein Pfand für Einweg-Kunststoffflaschen mit Milch und Milchgetränken fällig.

Haltungsform-Siegel auch auf Milchprodukten

Bei Milch, Käse oder Joghurt gibt es bei einigen Lebensmittelhändlern bereits jetzt eine Änderung: Seit diesem Jahr tragen dort auch diese Produkte das vierstufige Haltungsform-Siegel. Das vierstufige Kennzeichnungssystem, hatten Aldi Nord und Süd, Edeka, Kauf­land, Lidl, Netto Marken-Discount, Penny sowie Rewe für das Fleisch ihrer Eigenmarken und das von der Theke 2019 eingeführt.

Achten Kundinnen und Kunden darauf und wie bringen sie ihren Einkauf jetzt sicher nach Hause? Greifen sie im Notfall zu den robusten Mehrweg-Plastiktaschen, die weiterhin erlaubt sind? Oder erleben gar der DDR-Beutel und das Netz aus Dederon eine Wiedergeburt?

Dederon-Beutel für mehr Nachhaltigkeit

„Ich nehme eigentlich sehr gerne meine eigenen Beutel“, sagt Karolin Zschernig (63) aus Calbitz. „Ich habe mir im Internet solche kleinen Tütchen bestellt, da gibt es welche, die sind wie Dederon-Stoff. Die sind ganz leicht, federleicht.“ Die könne sie auch auf die Kasse legen, wenn sie Obst oder Gemüse abwiege. „Wenn man bloß mal drei Äpfel oder so nimmt, das macht sich ganz gut“, sagt sie. Ansonsten nutze sie die Papiertüten, wie sie jetzt angeboten werden, als Alternative. Die könnten auch zu Hause weiter genutzt werden oder es lasse sich daraus etwas basteln.

„Wir achten auf Mülltrennung“, sagt Karolin Zschernig. Ebenso wie auf Nachhaltigkeit. „Ich bin da flexibel. Wenn man sieht, was die Leute alles wegwerfen und das nicht in der Mülltonne entsorgen, da wird es einem schlecht. Ich gehe mit dem Hund spazieren, wenn ich da mal einen erwische, den würde ich anzeigen. Das ist eine Sauerei, ehrlich.“ Vieles könne noch genutzt werden. Aus abgelegten Sachen mache sie noch Putztücher. „Wir schmeißen auch kein Brot weg. Wenn da eine Scheibe übrig ist, kann man die noch toasten. Das schmeckt doch auch noch.“

Achtet auf Nachhaltigkeit: Karolin Zschernig (63) aus Calbitz ärgert sich oft über illegalen Müll, wenn sie mit dem Hund Gassi geht. Quelle: Manuel Niemann

Handel bietet Alternativen für Plastiktragetaschen

Dass der Wegfall der Einwegtragetaschen Kundinnen und Kunden nicht sonderlich beeinträchtigt, bestätigt auch André Kniesche, Leiter des Rewe-Markts in Bad Düben: „Ich habe von unseren Kunden noch nichts Negatives gehört, aber wir haben schon lange keine Plastetüten mehr, die wir im Angebot haben.“

„Rewe und Penny streben an, bis Ende 2030 sämtliche Eigenmarken-Verkaufsverpackungen sowie Serviceverpackungen wo möglich zu vermeiden, zu reduzieren oder umweltfreundlicher zu gestalten“, bestätigt Andreas Krämer, Pressesprecher der Rewe Group, zu der beide Ketten gehören. Rewe habe Plastiktüten bereits 2016 komplett ausgelistet, der Discounter Penny folgte 2017. Daneben seien Mehrwegfrische- und Baumwollnetze als Alternative zu den dünnen Obst- und Gemüsebeuteln aus Plastik einführt worden.

Bis Ende 2025 sollen sämtliche Kunststoffverpackungen der Eigenmarken, die nicht vermieden werden können, zumindest recyclingfähig sein. Bislang wurden bereits über 2000 Verpackungen umweltfreundlicher gestaltet. Diese Maßnahmen machen sich bereits jetzt bezahlt: „Durch diese umgesetzten Verpackungsänderungen sparen Rewe und Penny mittlerweile jährlich rund 8900 Tonnen Kunststoffe ein“, so Andreas Krämer.

Einweg-Papiertüte in der Kritik

Auch andere Händler hatten bereits umgestellt – „lange vor einer gesetzlichen Regelung“, betont Joachim Wehner, bei Aldi Nord zuständig für Marketing und Kommunikation. Seit 2019 seien Einwegtragetaschen in den hiesigen Filialen passé. „Stattdessen setzen wir auf verschiedene Mehrweg-Tragetaschen, die von unseren Kundinnen und Kunden sehr gut angenommen werden.“ Alternativen wie die Bio-Baumwoll-, Permanent-, Mehrweg-, Recycling-Tiefkühltragetaschen oder auch das Mehrwegfrischetragenetz gibt es auch hier.

Dass diese oft eben auch aus Kunststoff bestehen, steht in der Kritik von Verbraucherschützern. Ebenso, dass das seit diesem Jahr geltende Verbot nicht auf die sehr leichten Plastiktüten, die bei Obst und Gemüse oder an Frischetheken genutzt werden, zutrifft.

Auch Papier als mögliche Alternative bleibt nicht ohne Kritik: „Auch Papiertüten sind Einwegtüten, die man in der Regel nicht mehrfach verwenden kann“, erklärt etwa die Verbraucherschutzzentrale. Ihr Vorteil sei, dass sie sich anders als Plastik zersetzen, aber generell vorzuziehen seien sie dadurch noch nicht. „Mehrweg-Taschen aus Plastik und Polyester sind gute Alternativen. Je häufiger man sie benutzt, desto umweltfreundlicher sind sie.“

Kunden vermissen Plastiktragetaschen kaum

Dass die Plastiktüten aus dem Sortiment verschwunden sind, war Joachim Hannß (72) aus Glossen, den wir beim Einkauf befragten, noch gar nicht aufgefallen: „Da habe ich noch nicht direkt darauf geachtet. Aber ich gehe auch nicht so viel einkaufen“, sagt er. Aber auch er hat bereits eine Routine fernab des Verbots entwickelt: Eine robuste Mehrweg-Tragetasche und eine Einkaufsbox warten im Kofferraum seines Wagens, wenn er und seine Frau unterwegs sind. „Und wenn ich zum Bäcker gehe, bekomme ich immer Papiertüten.“ Auch auf Haltungsformen achte er – ehrlich gesagt – nicht.

Mit einem Beutel aus Stoff ist hingegen Hartmut Weimann (65) aus Sitzenroda unterwegs. Wie sich herausstellt, ein spezielles Angebot eines örtlichen Bäckers. „Da kriegt man ein Brötchen mehr dafür“, beschreibt er. Achte er sonst auf Nachhaltigkeit? „Ein bisschen schon.“ Zum Beispiel für Flaschen werde immer noch zu wenig Pfand verlangt, damit die zurückgebracht werden, ärgert er sich. Dass die Pfandpflicht ausgeweitet wurde, findet er daher gut.

Joachim Hannß (72) aus Glossen geht nicht oft einkaufen, die Neuerung sind ihm daher noch nicht so sehr aufgefallen. Quelle: Manuel Niemann

Erweiterung der Pfandpflicht bereitet keine Probleme

Vor große Probleme habe die neue Pfandpflicht die Kundinnen und Kunden nicht gestellt, bestätigt unsere Nachfrage bei Händlern. „Ich habe sogar das Gefühl, es läuft besser als vorher. Scheinbar ist es für die Kunden Normalität geworden und es wird angenommen“, beschreibt Marktleiter André Kniesche. Und Rewe-Group-Pressesprecher Andreas Krämer ergänzt: „Die bisherige Vorgehensweise, wann Pfand auf unterschiedliche PET-Artikel erhoben wird und wann nicht, war aus Kundensicht ohnehin schwer verständlich.“ Er sieht auch Vorteile: „Die neue Verordnung wird die Menge an für das Recyclingsystem verfügbarem PET erhöhen, was Engpässe bei der Verfügbarkeit von PET-Material reduziert.“ Denn die Nachfrage nach wiederaufbereiteten PET-Abfällen, auch Recyclat genannt, wachse kontinuierlich.

Aus Sicht der Kundinnen und Kunden überwiegt bei unserer Stichprobe ohnehin bereits das Vermeiden von Plastik: „Im Notfall habe ich die Plastetaschen schon gekauft“, gibt Doreen Haase aus Storkwitz (38) zu, das Verbot jetzt sei für sie aber kein großes Problem. „Ich habe mich schon dran gewöhnt und habe jetzt immer etwas dabei.“ Sie achte auch sonst auf Nachhaltigkeit, kaufe Glasflaschen statt Plastik, benutze keine Alufolie und statt Labels, die die Haltungsform von Tieren ausweisen suche sie das direkte Gespräch: „Wir haben einen Schlachter auf dem Dorf, der veranstaltet auch Schlachtefeste und dann wissen wir, wo es herkommt.“ Auf dem Land sei das noch oft so, sagt sie.

Doreen Haase aus Storkwitz (38) hat Plastiktragetaschen nur im Notfall gekauft, ihr fiel die Umstellung daher nicht schwer. Quelle: Manuel Niemann

Fleischer bürgt auch für Qualität und Tierwohl

Jan Sprenger (18) aus Dahlen kauft aus diesem Grund sein Fleisch in Bucha: „Wir kaufen regional Fleisch beim Fleischer ein. Dem Fleischer vertraue ich, er hat glückliche Tiere“, sagt er. Auch er versuche, auf Nachhaltigkeit zu achten, auch wenn sich manches manchmal nicht vermeiden lasse. Statt Einwegtüten nutze er Tüten aus Stoff oder seinen Rucksack. Das Aus für Plaste wertet er positiv: „Ich finde das gut, das ist besser für die Umwelt“, sagt er.

Bei Milch und Joghurt achten André Kniesches Kundinnen und Kunden noch wenig darauf, ob die von glücklichen Kühen stammt, das sei vielleicht noch weniger präsent: „Bei Fleisch ist das schon so. Es gibt Kunden, die darauf achten. Bei Eiern etwa, dass die männlichen Küken nicht mehr geschreddert werden.“ Andere Kundinnen und Kunden sagten hingegen auch, dass sich dadurch bestimmte Produkte verteuert hätten. „Aber die im Biosegment akzeptieren das und kaufen das auch.“

Jan Sprenger (18) aus Dahlen vertraut bei Fleisch seinem Buchaer Fleischer. Quelle: Manuel Niemann

Lebensmittelhändler schaffen Transparenz bei Tierhaltung

Die Nachfrage nach Produkten mit Tierwohl-Mehrwerten sei gestiegen, bestätigt Rewe-Group-Pressesprecher Andreas Krämer. So wie auch die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln kontinuierlich wachse. „Durch die Kennzeichnung mit der vierstufigen ‚Haltungsform’ schaffen wir bereits seit 2018 Transparenz über das Niveau der Tierhaltung des jeweiligen Produktes. Ab 2030 ist die Haltungsformstufe 3 der Mindeststandard im gesamten Frischfleischsortiment der Rewe Group für Huhn, Schwein, Pute und Rind.“ Bis Ende 2030 sollen auch die Eigenmarken aus den Trinkmilch-Sortiment mindestens diesen Standard haben. Bereits in diesem Sommer sollen rund 95 Prozent des konventionellen Schweinefrischfleisch-Sortiments bei Rewe und Penny deutscher Herkunft sein.

Ein Viertel der Trinkmilch stammt bei Aldi Nord und Süd bereits jetzt aus den tierwohlgerechteren Haltungsformen 3 und 4. Entsprechende Kennzeichnungen sollen noch im Laufe dieses Quartals Milchartikel auszeichnen. Auch der Discounter hat sich Ziele gesetzt: Bis 2030 soll Trinkmilch auch hier nur noch aus diesen höheren Haltungsformen entstammen.

Das Label zur Haltungsform gibt es seit diesem Jahr nicht mehr nur auf Fleisch, sondern auch auf Milchprodukten. Quelle: Wolfgang Sens

Verbraucherschützer: „Haltungsform“ garantiert noch kein Tierwohl

Auch Edeka und Netto Marken-Discount verzichten bei ihren Eigenmarken wie Gut & Günstig auf die niedrigste Haltungsform – das Anbinden der Kühe im Stall – und werden ab diesem Frühjahr alle Trinkmilchprodukte schrittweise mit den Haltungsformen 2 (Stallhaltung Plus), 3 (Außenklima) oder 4 (Premium) kennzeichnen. Perspektivisch sei dieser Schritt auch für weitere Milch- und Molkereiprodukte geplant, so Stefanie Schmitt von der Unternehmenskommunikation.

Das „Haltungsform“-Siegel der Supermärkte bleibt indes nicht ohne Kritik. Zwar signalisiere es „deutlich verbesserte Tierhaltungsbedingungen“, so die Verbraucherschutzzentrale, doch Verbraucherinnen und Verbraucher hätten oft gar nicht die Wahl, weil das Angebot der Haltungsformen 3 und 4 noch viel zu gering sei. „Ob es den Tieren tatsächlich gut gegangen ist, darüber macht die Haltungsform-Kennzeichnung keine Aussage“, merkt die Organisation zudem an. Mehr Platz und Einstreu im Stall seien noch kein Garant für mehr Tierwohl.

Zudem konkurriert das Label mit etlichen anderen wie der „Initiative Tierwohl“ einem Zusammenschluss von Handel, Fleisch- und Landwirt­schaft, dem „Tierschutzlabel“ des Tierschutzbundes, dem „Bio-Siegel“, dem Siegel „Neuland“ oder dem Label „DLG-Tierwohl“ der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft.

Von Manuel Niemann