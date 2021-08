Weniger Testmöglichkeiten in der Collm-Region

Collm-Region

Es ist für viele fraglos die schönste Zeit im Jahr, auch wenn vor dem Urlaub immer noch Einiges zu erledigen ist. Arbeit schaffen, Wäsche waschen, Koffer packen und Auto voll tanken. In diesem Jahr heißt es oft auch noch: Ab zum Coronatest – und das meist vor der Ab- und nach der Rückreise. Etwa wenn Fluggesellschaften und Vermieter einen negativen Test bei Ankunft verlangen oder Kinder wie Erwachsene nach der Rückkehr ebenfalls auf Nummer sicher gehen wollen. Die Möglichkeiten, sich in der Region testen zu lassen, sind mittlerweile allerdings überschaubar geworden.

Testzentrum an Döllnitzhalle ist zu

So wurde zum Beispiel des Testzentrum des DRK-Kreisverbandes an der Oschatzer Döllnitzhalle geschlossen, das DRK verweist Interessenten seitdem an Apotheken. Und auch kleinere Teststationen, wie die in der Gemeindeverwaltung Schöna, die auf Betreiben des Deutschen Roten Kreuzes und der Gemeinde Cavertitz eingerichtet wurde, ist seit Anfang Juni wieder zu.

Bedarf ging deutlich zurück

Die Entscheidungen fielen, weil schlichtweg der Bedarf nicht mehr da war: Die Inzidenz sank, gleichzeitig waren mehr Menschen geimpft und galt zuvor vielerorts noch eine Testpflicht – zum Beispiel für den Friseurbesuch – ist diese seither weggefallen. „Es kommen kaum noch Leute, die sich testen lassen und es wäre unverantwortlich, trotzdem Mitarbeiter abzustellen, die anderswo dringender gebraucht werden“, sagte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) zu der Entscheidung. Sollte die Situation ein neuerliches, umfangreiches Testangebot erfordern, werde man darauf reagieren, versicherte sie.

Station in Naundorf kommt wieder

In der Gemeinde Naundorf sind aktuell keine Coronatests möglich. Das soll sich aber bald wieder ändern. Bisher gab es diese Möglichkeit im Fitnesscenter Bardo. Inhaber Dietmar Bardo erklärte, dass es dafür einen neuen Partner gebe und man momentan auf die Zulassung für weitere Tests warte. „Das kommt wieder“, versicherte er. Weiterhin testen lassen können sich Interessenten in Dahlen. Hier hat der Pflegedienst „Pflegen mit Herz“ ein entsprechendes Angebot in seiner Begegnungsstätte im Geschäftshaus in der Gartenstraße geschaffen. Wer ein aktuelles Testergebnis braucht, kann hier montags bis freitags von 7.30 bis 15.30 Uhr vorstellig werden.

Apotheken testen nach Terminvergabe

Nach Vereinbarung bietet die Marktapotheke in Mügeln immer Montag bis Sonnabend Schnelltests an. Ihr Zeitfenster können Interessenten entweder online (www.marktapotheke-muegeln.de) oder per Telefon (034362 32446) buchen. Das Ergebnis gibt es dann per E-Mail, so dass es direkt in die entsprechende Anwendung auf dem Handy geladen werden kann.

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Ebenfalls mit Termin (Tel. 034364 52229) sind Tests weiter in Wermsdorf möglich. Dafür hat die Schwanen-Apotheke extra Zeiten eingerichtet. „Vor allem Montagmorgen und Freitagnachmittag sowie Sonnabendvormittag sind die Termine schnell ausgebucht“, sagt Apothekerin Dr. Bettina Zosel. Das hänge zum Großteil mit Urlaubsreisen zusammen. „Die Leute brauchen vor der Abfahrt noch schnell einen Negativtest und bei der Rückkehr das Gleiche nochmal“, hat sie beobachtet.

Von Jana Brechlin