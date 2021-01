Wenn der Eierverkauf gestoppt wird: Schwere Kost für Liptitzer Erzeuger

Liptitz

Eier in der Warteschleife oder gar im Abfall, unverkäufliche Hähnchen auf der „Abschussliste“ – diese Maßnahmen verursachen Schmerzen in den Ohren von Tierfreunden, können aber der Begrenzung einer Tierseuche dienen. Sie mögen bei befallenen Ställen notwendig sein und unumgänglich, um die Verbreitung der Vogelgrippe zu verhindern. Richtig ist auch, dass die Bestände in Nachbarschaft zu befallenen Anlagen unter Beobachtung stehen. Wirtschaftlich ist ein Vermarktungsverbot wegen der räumlichen Nähe zum Ausbruchsherd natürlich eine Katastrophe. Ein Unternehmer, der regionale Produkte erzeugt und vermarktet, darf wahrlich mehr Unterstützung erwarten. Immerhin macht er das, was von der Politik gern propagiert wird. Jahrelang geknüpfte Netzwerke zwischen Erzeugern und Kunden stehen plötzlich und unverschuldet vor einer Zerreißprobe. Die Kundschaft hat es allerdings auch in der Hand, ihre Lieferanten zu retten und weiterhin auf Regionales zu setzen – übrigens nicht nur bei Eiern.

Von Axel Kaminski