Wenn die Schuldenfalle zuschnappt: Caritasberater helfen in Oschatz

Die Corona-Pandemie hat möglicherweise auch eine positive Seite. Mit dem eingeschränkten Konsum- und Wirtschaftsverhalten ist auch die Zahl der Schuldner in Deutschland leicht zurückgegangen. Dieser Effekt schlägt auch bis nach Oschatz und die Collm-Region durch. Laut aktuellem SchuldnerAtlas von Creditreform gibt es in der Collm-Region ein leichtes West-Ost-Gefälle. In der Gemeinde Wermsdorf liegt die Schuldnerquote beispielsweise zwischen sechs und sieben Prozent. In den Städten und Gemeinden östlich davon, also in Oschatz, Cavertitz, Liebschützberg, Naundorf, Dahlen und Mügeln ist die Schuldnerquote marginal höher und liegt zwischen neun und zehn Prozent. Die Schuldnerquote bezieht sich ausschließlich auf Personen im Alter über 18 Jahre, die überschuldet sind und nachhaltige Zahlungsschwierigkeiten haben.

Überschuldung leicht rückläufig

Im Vergleich zum restlichen Landkreis Nordsachsen liegen Oschatz und die Collm-Region im unteren Bereich. „Im Landkreis Nordsachsen ist die Schuldnerquote auf 10,02 Prozent (2020: 11,03 Prozent) gesunken. Die geringsten Überschuldungsquoten im Landkreis weisen Schildau und Mockrehna auf. In Schildau verringert sich die Überschuldungsquote um 0,60 Prozentpunkte auf 6,01 Prozent. In Mockrehna sinkt die Überschuldungsquote um 0,49 Prozentpunkte auf 6,14 Prozent. Torgau bleibt mit einer Überschuldungsquote von 13,84 Prozent (2020: 14,79 Prozent) am Ende der Skala in Nordsachsen“, informiert Simone Polenz von der Creditreform Niederlassung in Leipzig.

Gründe für Überschuldung und Pfändung gibt es viele. Der häufigste Grund ist der Verlust des Arbeitsplatzes. Quelle: Volkmar Heinz

Gründe für die Überschuldung sind der Verlust der Arbeit und Trennung. Dies trifft zu, wenn beispielsweise ein Eigenheim über einen Kredit finanziert wurde und nicht mehr bedient werden kann. Statistisch gesehen sind Männer und Alleinerziehende häufiger von Überschuldung betroffen als andere Personen.

Caritas bietet Beratung in Oschatz an

Wer in Oschatz und in der Collm Region Schulden und erheblich Probleme hat, diese zu begleichen, der findet Rat bei der Diakonie Torgau-Oschatz oder dem Internationalen Bund. Aber auch die Verbraucherzentrale Sachsen bietet eine Insolvenz- und Schuldnerberatung an. Eine Außenstelle der Verbraucherberatung befindet sich in Oschatz in der Friedrich-Naumann- Promenade. Alle Wege werden aber zur Schuldnerberatung des Caritas-Verbandes Torgau führen, der in der Strehlaer Straße in Oschatz eine Außenstelle betreibt.

Bei der Schuldnerberatung der Caritas in Torgau und Oschatz waren die Mitarbeiter in einem Jahr mit bis zu 90 Privat-Insolvenzen beschäftigt.

Telefonische Anmeldung ratsam

„Im vergangenen Jahr hatte ich in Oschatz etwa 200 Fälle auf dem Tisch“, informiert Schuldnerberater Heiko Sander, der die Oschatzer Beratungsstelle schon seit vielen Jahren betreut. Der sinkende Trend bei der Schuldnerquote spiegele sich in den Beratungszahlen nicht unbedingt wider. „Unser Beratungsaufkommen ist schon seit Jahren auf dem jetzigen Niveau und eigentlich immer gleich hoch“, so Sander. Die Beratungsstelle in der Strehlaer Straße hat von Montag bis Freitag geöffnet. „Da wir aber wechselnde Öffnungszeiten haben, ist es immer ratsam vorher anzurufen und sich einen Termin zu vereinbaren. Auf diese Weise lassen sich unnötige Wartezeiten vermeiden“, rät Heiko Sander.

Die Schuldnerberatung in Oschatz in der Strehlaer Straße ist unter der Rufnummer 03435/621343 erreichbar.

Von Hagen Rösner