Wenn sich Nordsachsens Müllabfuhr durch den Schnee kämpft

Der Schnee bereitet nicht nur „normalen“ Autofahrern Schwierigkeiten: Seit Montag kämpfen sich auch die Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe durch die Schneemassen. Die Touren werden planmäßig gefahren – mit maximal einem Tag Verspätung, erklärt Anke Dusi, Geschäftsführerin der Abfall- und Servicegesellschaft (ASG) des Landkreises Nordsachsen. Allerdings ließen die Straßenverhältnisse es nicht zu, alle Grundstücke anzufahren. Auch wenn der Winterdienst geräumt hat und ein Pkw durchpasst, heiße das noch nicht, dass die Straße auch von einem Müllsammelfahrzeug befahren werden kann. Außerdem waren Abfallbehälter oder die Wege zu ihnen zum Teil so zugeschneit oder zugeschoben, dass ein Herankommen nicht möglich war.

Touren außer der Reihe kaum möglich

Diese Tonne muss vom Mitarbeiter erst aus dem Schnee gezerrt werden, das kostet Zeit und Kraft. Quelle: Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz

„Wir können hier nur um Verständnis bitten. Wenn einen Tag nach dem regulären Termin keine Entsorgung stattgefunden hat, nehmen Sie bitte die Abfallbehälter vorerst wieder vom Bereitstellungsplatz“, appelliert Anke Dusi. Ein generelles Nachfahren schließen die bisherigen Wettervorhersagen sowie die Technik- und Personalkapazitäten aus. Sollte es eine Möglichkeit geben, Touren oder Teile davon außer der Reihe nachzuholen, werde dies über die Abfall-App des Landkreises Nordsachsen (Abfall-App Abfall+) bekanntgegeben. „Natürlich ist es auch in unserem Interesse, nicht alles auf die planmäßige Folgetour zu verschieben, denn die Touren sind so geplant, dass sie ausgelastet sind.“

Eingefrorene Abfälle

Ein weiteres Problem seien eingefrorene Abfälle in den Behältern. Die Abfallwirtschaftssatzung ist dazu eindeutig; darin heißt es: „Die Anschluss- und Benutzungspflichtigen haben in geeigneter Weise sicherzustellen, dass ein Festfrieren der Abfälle am Behälterrand beziehungsweise -boden ausgeschlossen ist.“ Und weiter: „Befinden sich auch nach zweimaliger Betätigung der Kippvorrichtung des Abfallsammelfahrzeugs weiterhin Abfälle im Behälter, insbesondere deshalb, weil sie am Behälterrand beziehungsweise -boden anhaften, eingestampft, eingeschlämmt, verdichtet beziehungsweise angefroren sind (...), besteht seitens des Anschluss- und Benutzungspflichtigen kein Anspruch auf vollständige Leerung des Behälters.“

Die Entsorger geben deshalb auch Tipps gegen Festfrieren: Stellen Sie die Abfallbehältnisse möglichst an die Hauswand oder unter ein Dach. Legen Sie den Boden mit trockenem Knüllpapier, Pappe oder einem Sack aus. Die Restabfalltonnen regelmäßig leeren lassen. Den Inhalt nicht einstampfen. Feuchte Abfälle einwickeln. Vor dem Entsorgungstermin die Abfälle vorsichtig zum Beispiel mit einem Spaten auflockern.

Hitzige Telefonate, aber auch viel Verständnis

Hier ging nichts mehr. Ein Fahrzeug der Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz hat sich im Schnee festgefahren. Quelle: Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz

Letzteres werde in „oftmals hitzig geführten Telefonaten“ dann von den Mitarbeitern der Abfallwirtschaft gefordert, berichtet Anke Dusi. „Nur dazu ist beim besten Willen keine Zeit. Und wie gesagt, die Abfallwirtschaftssatzung sieht das nicht so vor.“ Andererseits gebe es aber seitens von Anrufern und Kunden auch viel Verständnis. Anke Dusi: „Wir alle stehen vor Herausforderungen, an die wir nicht mehr gewöhnt waren. Und wir werden alles daran setzen, dass wir unseren gewohnt guten Service so schnell es geht wieder vollumfänglich umsetzen.“

Wenn das Heck anfängt zu rutschen

Auch konkrete Beispiele, was gut und was schlecht läuft, nannte Dusi. So hätten am Mittwochabend die „Jungs“ von der ASG auf dem Rückweg von ihren Dorftouren angerufen, „schon so ziemlich nach Feierabend, aber mächtig stolz. Sie mussten so gut wie nichts stehen lassen, haben sich gegenseitig geholfen und die Touren fertig gefahren“. Frustriert sei dagegen die Fahrzeugbesatzung von der Schkeuditz-Restabfall-Tour für die 1,1-Kubikmeter-Behälter zurückgekehrt. Von 90 Behältern konnten nur 38 erreicht werden. „Eigentlich war Hilfe durch die Hausmeister abgesprochen, die fand nur nicht statt ... Von einem kam aus der Ferne der Kommentar: Dann bleibt es halt stehen. Die Behälter wiegen schon mal bis zu 300 Kilogramm, da ist der Transport schon bei ,normalem’ Wetter schwer. Wenn da jetzt nicht der ganze Transportweg geschoben ist, geht gar nichts.“

Ein anderer Mitarbeiter habe berichtet, dass, wenn in einer Anliegerstraße mit am ganzen Straßenrand parkenden Autos das Heck des Fahrzeugs anfängt zu rutschen und die parkenden Autos immer näher kommen, mächtig der Schweiß auf der Stirn steht.

Appell an Grundstücksbesitzer

„Bislang konnten wir alle Touren planmäßig durchführen“, sagte auch Martin Klemm, Geschäftsführer der Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz (A.TO), am Mittwoch für den Altkreis Torgau-Oschatz. Natürlich werde aber auch bei der A.TO immer neu abgewogen, ob die Touren stattfinden können oder nicht. Schließlich bedeute die Witterung Risiken für Mitarbeiter, Technik und für Dritte. Und trotz guten Willens stößt – wie die ASG – auch die A.TO in diesen Tagen stellenweise an ihre Grenzen. „Es ist möglich, dass bestimmte Grundstücke aufgrund der Straßenverhältnisse nicht angefahren werden können“, so Klemm. Bereits drei Fahrzeuge seien in den zurückliegenden Tagen steckengeblieben und mussten mit schwerer Technik geborgen werden.

Zugleich appelliert auch Klemm an alle Grundstücksbesitzer, die Tonnen gut zugänglich für die Abholung bereitzustellen. „In den letzten Tagen mussten sich die Kollegen an Schneewehen vorbei zu den Tonnen kämpfen. Das kostet am Ende des Tages viel Zeit, wenn man bedenkt, dass jeder Mitarbeiter pro Schicht zwischen 500 und 700 Tonnen leert.“ Rund 40 Prozent mehr Zeit als gewöhnlich hätten die Touren in dieser Woche in Anspruch genommen.

