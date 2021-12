Wer bekommt das Geld vom Oschatzer Ratsherrenwiegen?

Oschatz

Zum zweiten Mal in Folge musste in diesem Jahr das traditionelle Ratsherrenwiegen abgesagt werden, das üblicherweise in der Dezembersitzung stattfindet. Wie bereits vor einem Jahr ist der Grund die Corona-Pandemie.

Aktuell keine Ratssitzungen möglich

„Wir dürfen aktuell keine Ratssitzungen durchführen – außer, wenn es um wichtige Haushaltsdinge geht, wie das in der Novembersitzung der Fall gewesen ist“, begründete Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) die Absage am Mittwoch im OAZ-Gespräch.

Für Verkehrswacht Oschatz entschieden

Deshalb sei in diesem Jahr mit einem sogenannten Umlaufbeschluss von den Stadträten festgelegt worden, wer den Erlös aus dem (ausgefallenen) Ratsherrenwiegen diesmal bekommen soll. „Die Stadträte haben sich für die Verkehrswacht Oschatz entschieden“, sagte Kretschmar.

Zwei runde Jubiläen

Die Entscheidung passt zu zwei runden Jubiläen, die von der Verkehrswacht in diesem Jahr gefeiert werden konnten. Der Verein wurde vor 30 Jahren gegründet, und der Verkehrsgarten an der Döllnitz wurde vor gut 20 Jahren, im Mai 2001, eröffnet. Im gleichen Jahr nahm die von der Omnibusverkehrsgesellschaft Heideland (OVH) und der Polizei initiierte Busschule für Kindertagesstätten Fahrt auf, die wenige Monate später in Kooperation mit den Verkehrswächtern durchgeführt wurde.

Gewicht wird in Euro umgemünzt

Normalerweise erklimmen die Räte alljährlich den Nachbau einer historischen Stuhlwaage aus dem Stadt- und Waagenmuseum. Die Waage wird extra für diesen Anlass in den historischen Ratssaal transportiert. Das ermittelte Durchschnittsgewicht wird, in Euro umgemünzt, jedem Rat von seinem Sitzungsgeld abgezogen und für einen wohltätigen Zweck gespendet.

Im Vorjahr Spende für zwei Projekte

Der Erlös des Ratsherrenwiegens 2020, der sich an der im Jahr 2019 ermittelten Summe von 2581 Euro orientierte, sollte zwei verschiedenen Projekten zugute kommen. Je zur Hälfte sollte das Geld in die Erneuerung der Minigolfanlage im O-Schatz-Park und in einen Fonds zur Unterstützung von Vereinsangeboten im Rahmen der 3. Kleinen Gartenschau fließen, die vom 10. bis 13. Juni stattfinden sollte. Die 3. Kleine Gartenschau musste jedoch wegen Corona abgesagt werden.

Summe wird noch ermittelt

Über wie viel Geld sich der Verein Verkehrswacht Oschatz in diesem Jahr freuen kann, stand am Mittwoch noch nicht fest. Die genaue Summe müsse erst noch ermittelt werden, sagte OBM Kretschmar.

Das Oschatzer Ratsherrenwiegen gibt es seit dem Jahr 1991. Seitdem musste es nur einmal ausfallen – und zwar im Jahr 1994. Ein Grund dafür findet sich in der Chronik des Ratsherrenwiegens nicht.

Von Frank Hörügel