Wer rettet das Leben von Blutkrebspatient Mario aus Mügeln?

Mügeln/Paschkowitz

Der Tag, an dem für ihn das Grauen begann, war der 5. November 2020. „An dem Tag bekam ich die niederschmetternde Diagnose: akute lymphatische Leukämie“, sagt Mario Foge, der heute 24 Jahre alt ist, mit ruhiger Stimme. Dieser bösartige Blutkrebs ist relativ selten. Jährlich erkrankt deutschlandweit im Durchschnitt einer von 100000 Menschen daran.

Diagnose Blutkrebs

„Ich habe mich vorher schwach gefühlt, hatte Hals- und Kopfschmerzen und Nasenbluten“, erinnert sich der junge Mann, der zu diesem Zeitpunkt bei Erkner in der Nähe von Berlin wohnte und als Berufskraftfahrer arbeitete. In seinem rechten Auge kam es zu einer Einblutung, im Mundraum bildete sich eine Blutblase. Und das Nasenbluten wurde immer schlimmer. „Um das ganze Blut aufzusaugen, brauchten wir drei Küchenrollen“, sagt Sabine Staffelmaier (62), die sich in dieser schweren Zeit um ihren Enkel kümmerte. Sie rief schließlich den Notarzt. Mario Foge kam in die Onkologie der Charité in Berlin. Er erhielt zwei Bluttransfusionen und drei Tage später die Diagnose Blutkrebs. „Ich habe meine Mutter angerufen, die hat nur noch geweint“, sagt der 24-Jährige.

Mario Vogel mit seiner Verlobten Sasha Dedericks, dem gemeinsamen Sohn Jack und seiner Mutter Janet Hopsch (v.l.). Quelle: Frank Hörügel

„Zu sehen, wie unser Sohn so leiden muss, ohne zu wissen, ob er das je übersteht, ist, als würde einem das Herz rausgerissen“, sagt seine Mutter Janet Hopsch (42). Doch nicht nur sie, die seit fünf Jahren zusammen mit Marios Stiefvater Christian (41) im Mügelner Stadtteil Paschkowitz lebt, traf diese Nachricht wie ein Hammer.

Zukunft auf einmal schwarz

Gerade mal zweieinhalb Wochen vor der Horrornachricht vom Blutkrebs wurde Jack, der gemeinsame Sohn von Mario Foge und seiner Freundin Sasha Dedericks (20) geboren. Von einem Tag auf den anderen hatte sich die Zukunft der jungen Familie in ein schwarzes Loch verwandelt.

Krebs scheinbar besiegt

Zu allem Überfluss erkrankte Mario Foge in der Berliner Klinik Ende des vergangenen Jahres auch noch an Corona, konnte sich aber im neuen Jahr nach vielen Therapien Schritt für Schritt wieder aufrappeln. Mitte Februar schien der Krebs besiegt zu sein. „Ich war der glücklichste Mensch der Welt“, denkt der 24-Jährige an diese Zeit zurück. Mit seiner Freundin und seinem Sohn zog er zu seinen Eltern nach Paschkowitz und schmiedete Zukunftspläne. Da er in seiner Lehrzeit schon mal in Sornzig die OAZ ausgetragen hatte, wollte er ab Januar 2022 wieder als Zeitungs-Zusteller anfangen.

Krankheit wieder zurück

Doch daraus wird nichts. Am 22. November musste ihm seine Ärztin an der Uni-Klinik in Leipzig mitteilen: Der Krebs ist zurück gekehrt. „Das war ein Schock, ich musste erst mal aus dem Zimmer gehen“, so Mario Foge. Zwei Tage habe er gegrübelt und dann seine Mutter angerufen: „Mutter, ich muss mein Testament machen!“

Seit dem 6. Dezember verlobt

Aufgeben kommt für den 24-Jährigen trotz des erneuten Rückschlages nicht in Frage. Dieses Gefühl möchte er auch seiner Freundin Sasha vermitteln – seit dem 6. Dezember ist das Paar verlobt, will schnellstmöglich heiraten. „Meine Freundin und der kleine Jack brauchen mich“, weiß er. Zum ersten Mal kann die junge Familie diesem Jahr zusammen Weihnachten feiern. 2020 war das nicht möglich, da Mario Foge zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus lag.

Im Januar Stammzellentherapie

Im Januar beginnt für Mario Foge eine fünfwöchige Stammzellentherapie. Bei dieser Behandlungsform werden blutbildende Stammzellen des Knochenmarkes in den Körper des Krebspatienten eingesetzt. „Meine große Hoffnung ist nun, dass mein genetischer Zwilling gefunden wird. Jetzt kann nur noch eine Stammzellenspende mein Leben retten“, sagt der junge Mann.

Auf Fremdspender angewiesen

Da Mario Foge keine Geschwister hat, ist er auf einen Fremdspender oder eine Fremdspenderin angewiesen. „Wir haben nur noch einen Weihnachtswunsch: Marios Herz soll weiter schlagen. Deshalb bitten wir alle: Lasst euch als Spender registrieren“, sagt seine Verlobte Sasha und denkt dabei auch an den gemeinsamen Sohn Jack.

Spender können sich bei der gemeinnützigen Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS registrieren lassen unter: www.dkms.de/Mario

Von Frank Hörügel