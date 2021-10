Werbegemeinschaft Oschatz gibt wieder Adventskalender heraus

Oschatz

Nachdem es im vergangenen Jahr eine Corona-Zwangspause gab, wird es ihn in diesem Jahr wieder geben – den Adventskalender der Oschatzer Werbegemeinschaft. Nach dem sich im September ein neuer Vorstand formiert hat, scheint auch gleich die Arbeit am diesjährigen Adventskalender gestartet zu sein. „Der Adventskalender der Werbegemeinschaft Oschatz ist in der Fertigstellung. Deshalb möchten wir abfragen, wer die Kalender in seiner Firma verkaufen möchte und wer eventuell für Mitarbeiter oder Geschäftspartner direkt Adventskalender kaufen möchte“, startete jetzt Thomas Schubert aus dem Vorstand der Händlervereinigung einen Rundruf.

Auflage gestiegen

Der Kalender 2022 wird übrigens die zehnte Auflage sein. Im Jahr 2010 wurde der erste Kalender durch die Mitglieder der Oschatzer Werbegemeinschaft erdacht und vorgestellt. Damals startete man mit einer Auflage von 1000 Exemplaren. In den vergangenen Jahren wurden sogar bis zu 2500 Stück in der Vor-Adventszeit unter die Leute gebracht.

Gewinnspiel der Innenstadthändler

Die Oschatzer Innenstadthändler verbinden ihren Adventskalender mit einem Gewinnspiel. Der Kalender wird zu Gunsten der Vereinskasse verkauft. Dafür versteckt sich hinter jedem Türchen ein Gewinn, meist als Gutschein in einem der Oschatzer Innenstadt-Läden.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben dem diesjährigen Adventskalender wollen sich die Oschatzer Innenstadthändler entsprechende der Pandemielage wieder verstärkt in der Weihnachtszeit engagieren. Der Weihnachtsmarkt und das Weihnachtsliedersingen sind bereits terminiert.

Von Hagen Rösner