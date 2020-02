Werbung für die Landwirtschaft: Oschatzer Drittklässler schauen sich beim Bauern um

Oschatz/Großenhain

Welches Bild haben Sie von der Landwirtschaft – und was davon tragen Sie an Ihre Kinder heran? Davon hängt in wesentlichem Maße ab, ob sich Jungen und Mädchen im Teenageralter für eine Ausbildung in der Landwirtschaft entscheiden.

Zur Galerie Wie wird aus dem Getreide Brot? Und wie sitzt es sich auf einem Traktor? Drittklässler der Oberschule zum Bücherwurm haben es bei einem Besuch in der Agrargenosschaft Altoschatz-Merkwitz erfahren. Ein paar Eindrücke.

„Aber die Landwirte und deren Ausbilder haben es auch selbst in der Hand. Es liegt an uns, wie wir uns präsentieren und neugierig auf unsere Branche machen“, sagt Dr. Gerda Strehle. Die Mentorin der Fachschule für Landwirtschaft in Großenhain besucht gemeinsam mit ihren Schülern Landwirtschaftsbetriebe der Region und lädt die jüngsten Verbraucher dorthin ein – Grundschüler können so mit den Gepflogenheiten des Berufes vertraut gemacht werden.

Besuch in der Agrargenossenschaft Altoschatz-Merkwitz

Isabell Barlow und Tobias Roßbrich lassen sich in Großenhain derzeit zum staatlich geprüften Wirtschafter für die Landwirtschaft weiterbilden – eine Weiterbildung nach der klassischen Laufbahn in der Landwirtschaft. Sie ermöglichten dieser Tage den Drittklässlern der Oschatzer Grundschule zum Bücherwurm, die Branche kennen zu lernen – auf dem Gelände der Agrargenossenschaft Altoschatz-Merkwitz.

Wie aus Getreide Brot wird

Für Tobias Roßbrich das ein Heimspiel – schließlich war das Oschatzer Unternehmen sein einstiger Ausbildungsbetrieb. Erst erläuterten die beiden den Kindern, wie Getreide auf dem Feld gesät und geerntet wird, anschließend zeigten sie den Weg vom Getreide zum fertigen Brot auf – inklusive einer Verkostung. Im Anschluss daran ging es erst in die Maschinenhalle, wo alle auf einem Traktor probesitzen durften, danach in die Lagerhalle, wo sich Weizen meterhoch aufgeschüttet findet – ein Abenteuer für die Bücherwürmer.

Nachwuchs für Branche gewinnen

„Die wenigsten Kinder haben heute noch Eltern oder Großeltern, die in der Landwirtschaft tätig sind oder es einmal waren – das ist bedauerlich, denn es verringert die Chance, dass der Nachwuchs diese Branche ebenfalls für sich entdeckt“, sagte Isabell Barlow. Sie selbst ist auf einem Hof groß geworden, von klein auf mit dem Leben der Bauern vertraut. Entsprechend groß ist die Begeisterung, mit der sie ihr Wissen an die jüngere Generation weiter gibt.

Arbeit mit Tieren

Julian aus Oschatz und sein Klassenkamerad Erwin kletterten gleich mehrfach ins Fahrerhaus des großen Traktors der Agrargenossenschaft. „Mein großer Bruder, er ist 15, will Bauer werden, und ich vielleicht auch“, sagte Julian. Dass er in der Natur arbeiten kann und große Fahrzeuge fahren darf, findet er an diesem Beruf toll – und auch die Arbeit mit Tieren macht ihm Spaß. „Dass sie manchmal stinken, stört mich nicht“, meint er.

Von Christian Kunze