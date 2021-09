Werkschule Naundorf holt UV-Luftreiniger ins Klassenzimmer

Naundorf

Für die Klasse 6b an der Werkschule Naundorf hat das Schuljahr besonders gut begonnen: Ihr Klassenzimmer hat Modellcharakter. Nach der Sanierung von Fenstern, Heizung und Elektrik stehen jetzt noch ein neuer Fußboden sowie ein interaktiver Beamer auf dem Plan. Außerdem gibt es an der Decke bereits Tageslicht-LED sowie – ein absolutes Novum – einen UV-Luftreiniger.

Nicht allein auf Lüften verlassen

Auch in Naundorf hoffen alle, dass es zu keiner neuerlichen Schulschließung wegen steigender Coronazahlen kommt. Auf das Lüften allein wollte man sich aber nicht verlassen. „Wir wollen, dass unsere Schüler und Lehrer besser vor einer Infektion geschützt werden“, sagt Geschäftsführer Tobias Leißner. Alle Hygieneregeln würden natürlich eingehalten, versichert er, sagt aber: „Wir gehen jetzt ins dritte Corona-Schuljahr und bisher ist zu kurz gekommen, dass auch gute Raumluft zum Arbeiten wichtig ist.“

Nominiert für sächsischenInnovationspreis

Auf der Suche nach Lösungen stieß er auf die Leisniger Firma Cleantec Lighting, die Geräte für Züge, die Automobilindustrie und den Einsatz in Gebäuden entwickelt hat, die auf blau setzt: Mittels UV-Licht, geschützt vor Strahlung und ohne Ozon, sollen damit Viren und Bakterien abgetötet werden. Dafür gab es dieses Jahr vom Freistaat eine Nominierung für den Sächsischen Innovationspreis.

An der Decke im Klassenzimmer 6b sorgt ein UV-Reiniger jetzt für gute Luft im Unterricht. Werkschul-Geschäftsführer Tobias Leißner hat dafür mit Michael Passi, Michael Reul und Rolf Tannenhauser (v.l.) von der Cleantec Lighting GmbH Partner gefunden, die damit weitere Klassenräume ausstatten sollen. Quelle: Jana Brechlin

Bereits seit 2015 entwickeln die Leisniger ihre Geräte. Raumluftqualität sei damals schon in Asien ein großes Thema gewesen, sagt Michael Passi, Geschäftsführer bei Cleantec Lighting. „Wir dachten, das wird unser Markt, aber durch Corona haben sich Bedarf und Nachfrage in Deutschland schlagartig erhöht“, berichtet er. Sowohl börsennotierte Konzerne wie auch Arztpraxen auf dem Land haben mittlerweile UV-Reiniger aus Leisnig geordert.

Keine Förderung bei UV-Geräte

Um die Schulen gut durch Herbst und Winter zu bringen, können mittlerweile Fördermittel für Luftfilter beantragt werden. „Für Reinigungsgeräte gibt es diese Unterstützung nicht“, bedauert Tobias Leißner. Ab 3000 Euro kostet ein Gerät. „Allerdings fallen hier die Kosten für den Filterwechsel und die Reinigung weg, lediglich die Leuchte muss nach vier Jahren geprüft werden“, macht Michael Passi deutlich.

Mobile Filter kontra Luftreiniger

Filter hätten ihre Berechtigung, um etwa die Luft von Pollen und Staub zu reinigen, sagt Rolf Tannenhauer von der Leisniger Firma: „Das ist wichtig für Allergiker.“ Doch gerade mobile Geräte seien oft nur eine Krücke: „Die stehen unten und saugen die Luft in Bodenhöhe an, dabei verteilen sich die Aerosole in der Luft überall im Raum.“ Durch die UV-Reiniger würden Krankheitserreger und Bakterien abgetötet, das verhindere Infektionen und sei überall dort wichtig, wo viele Menschen zusammenkommen: In Wartezimmern, Zügen oder eben im Klassenzimmer, fügt er hinzu. Gerade habe man Geräte in einem Leisniger Fitnessstudio verbaut.

Mehrwert in der Erkältungszeit

Es gehe dabei nicht allein um Covid. Das Unternehmen verweist auf Einrichtungen, die das System bereits nutzen. Dort seien Mitarbeiter deutlich weniger krank. „Das ist ein wichtiger Mehrwert für Arbeitgeber, gerade auch in der Grippesaison“, so Geschäftsführer Michael Passi. Während die UV-Desinfektion in OP-Sälen, High-Tech-Fertigung oder der Kosmetikbranche längst Standard ist, fehle es daran noch in Schulen, Kitas, Altenheimen oder Sporthallen. Aber ein Trend dahin sei bereits erkennbar, als nächstes brauche es eine Förderung für UV-Systeme, fordert Passi.

Montage ohne bauliche Eingriffe möglich

In Naundorf soll das Klassenzimmer der 6b lediglich ein Anfang sein. „Wir wollen perspektivisch alle Räume und auch unsere beiden Shuttlebusse damit ausrüsten“, kündigt Werkschul-Geschäftsführer Tobias Leißner an. Jetzt habe man das Reinigungsgerät in die Zwischendecke eingebaut. Doch selbst wenn das nicht möglich sei, könne der Reiniger einfach mit vier Dübeln an der Wand montiert werden. „Dann muss nur noch der Stecker in die Steckdose und fertig – der Aufwand ist wirklich minimal. Dazu ist das Gerät sehr leise, auf der niedrigsten Stufe sogar geräuschlos und stört so auch nicht bei Klassenarbeiten“, findet er.

Einladung an interessierte Schulträger

Er sei froh, dass man eine Firma gefunden habe, die dafür Vorreiter und noch dazu aus der Region sei. „Wir konnten als Schulträger unsere Wünsche für praktische Lösungen äußern und gemeinsam umsetzen“, lobt Tobias Leißner. Jetzt wolle man gerne auch andere Interessenten daran teilhaben lassen. „Wer wissen möchte, wie das in der Praxis funktioniert, kann sich das gerne bei uns ansehen“, lädt er ein. Auf Wunsch stehe man dabei auch für Fragen zur Verfügung, versichert Cleantec-Lighting-Chef Michael Passi.

Von Jana Brechlin