Werksfeuerwehr von Wacker und Wermsdorfer Kameraden sammeln für Ukraine

Wermsdorf

Mit einem kräftigen Ruck öffnet Marcel Heinitz die rot lackierte Schiebetür. Im Fahrzeug der Werksfeuerwehr der Wacker Chemie AG sind Kartons gestapelt. Darin verpackt: Feuerwehr-Pullover, Einsatzkleidung und Helme. Die Ausrüstung ist Teil einer Sammelaktion für Kameraden in der Ukraine, die derzeit rund um die Uhr auf den Beinen sind, um Brände nach Angriffen in umkämpften Gebieten zu löschen, Erste Hilfe zu leisten oder Flüchtenden bei der Evakuierung beiseite zu stehen.

Auch die Werkfeuerwehr von Wacker Chemie unterstützt die Spendenaktion. Quelle: Jana Brechlin

Im Wermsdorfer Gerätehaus wird Schutzausrüstung gesammelt, die demnächst Richtung Osten transportiert werden soll. „Ich bin gerade im Gespräch mit der Leipziger Berufsfeuerwehr und einer weiteren Organisation, wie wir das am besten auf die Beine stellen“, sagt Frank Reichel, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz. Der Kreisverband wolle die Spenden anschließend abholen und nach Leipzig bringen. Über die Vermittlung dort soll erfasst werden, was konkret die Kameraden in der Ukraine brauchen. „Wir wollen dann die Spenden bedarfsgerecht weitergeben“, so Reichel.

Große Resonanz auf Aufruf

Stefan Richter, Marcel Heinitz und Michael Jenetzky sammeln Einsatzkleidung und Ausrüstung im Wermsdorfer Gerätehaus. Quelle: Jana Brechlin

Marcel Heinitz ist Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Luppa und beruflich für die Werksfeuerwehr der Wacker Chemie AG in Nünchritz tätig. Als er von der Aktion hörte, bat er seinen Chef um Unterstützung. „Der Zuspruch kam umgehend, mein Chef war begeistert und hat gleich zugesagt, dass wir mit Ausrüstung helfen“, sagt er, „auch die Werksleitung unterstützt die Initiative.“ Heinitz ist nicht der einzige Feuerwehrmann, der mit Ausrüstung in Wermsdorf vorfährt. „Die Resonanz auf den Aufruf ist toll, in verschiedenen Orten wird derzeit abgefragt, was die Wehren zur Verfügung stellen können“, beschreibt Wermsdorfs Wehrleiter Michael Jenetzky. Dabei lege man Wert auf gut erhaltenes Gerät und Einsatzkleidung, damit die ukrainischen Kameraden auch wirklich sicher ausgerüstet werden können.

Nicht nur Feuerwehrausrüstung

Gemeinsam mit Stefan Richter hilft er Marcel Heinitz beim Ausladen der Kartons und schleppt diese ins Gerätehaus. Dort wird ein Teil des Versammlungsraumes kurzfristig zum Depot für die Hilfsgüter. Von den Wermsdorfer Helfern kommen noch Schutzhandschuhe, Helme und Hakengurte hinzu. Doch bei Feuerwehr-Ausrüstung soll es nicht bleiben. „Wir sammeln auch Windeln, Babynahrung, Hygieneartikel und Medikamente“, zählt Michael Jenetzky auf. Man sei froh, so vielleicht ein wenig Leid lindern zu können – vor allem, weil nicht absehbar sei, wie lange der Krieg in der Ukraine noch dauern wird.

Hilfe soll weitergehen

Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller (CDU) ist vor Ort im Gerätehaus und dankt den Kameraden für deren Unterstützung. „Fassungslos“ sei er angesichts der Lage im Osten Europas, gesteht er. „Wir können noch gar nicht richtig absehen, was dadurch auch auf uns zukommt, aber wir müssen uns Gedanken machen, wie wir den Menschen, die nun zu uns fliehen, helfen können“, meint er.

Vereine und Wehren können Stütze für Geflüchtete sein

Er sei täglich mit Behörden und Partnern im Gespräch, um Unterbringungen und Hilfe zu organisieren. Dabei sei gerade die Wohnungsfrage schwierig. „Wir haben in der Gemeinde keinen Wohnblock leer stehen, der Markt ist praktisch leer gefegt.“ Man prüfe alle Möglichkeiten, versicherte er. Vereine und Feuerwehren könnten auch in Zukunft weiter einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene in ihren Reihen aufnehmen. „Vor uns liegt eine große Aufgabe und ich wünsche mir sehr, dass wir diese Herausforderung gemeinsam meistern“, so Matthias Müller.

Von Jana Brechlin