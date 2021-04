Wermsdorf

Eine kreative Lösung oder absurde Idee? Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller (CDU) sorgt mit seiner Einladung an große deutsche Baumarktketten, sich in der Gemeinde als Gartenmarkt registrieren zu lassen, für Aufsehen.

Anlass dazu ist ein Schreiben, dass die Kommunen diese Woche aus dem Sozialministerium erhalten haben, in dem betont wird, dass Baumärkte in Gebieten mit einer Inzidenz über 100 schließen müssen. Eine Öffnung der Gartenabteilung, wenn der übrige Bereich abgesperrt wird, sei nicht zulässig.

Er teile diese Rechtsauffassung ausdrücklich nicht, so Müller und liefert auch gleich einen Vorschlag: Die Firmen können ihre sächsischen Märkte in der Gemeinde Wermsdorf registrieren – und zwar als Gartenmärkte mit angeschlossener Heimwerkabteilung. „Diese Konstellation ist ausdrücklich erlaubt und ermöglicht das Einkaufen ohne Test und Termin“, unterstreicht er. Auch wenn Firmen auf dem Gebiet der Kommune selbst gar kein Geschäft betreiben. Entsprechende Schreiben seien mittlerweile an alle großen Baumarkt-Ketten verschickt. „Wir sichern Ihnen eine zügige Bearbeitung Ihrer Gewerbeanmeldung bzw. Gewerbeummeldung zu“, heißt es darin.

Matthias Müller geht damit auf offene Konfrontation zum Sächsischen Sozialministerium. Ministerin Petra Köpping (SPD) hatte diese Woche noch einmal deutlich gesagt, dass Baumärkte komplett geschlossen bleiben müssen, wenn die Inzidenz die kritische Marke überschreitet. Ausnahmen für Häuser mit Gartenabteilung solle es dabei nicht geben.

Bislang ist noch kein Unternehmen auf den Vorschlag auf Wermsdorf eingegangen. Ob der Bürgermeister selbst damit ernsthaft gerechnet hat, ist dahingestellt. Vermutlich geht es dem CDU-Politiker, der zuletzt Entscheidungen von Bund und Land zur Coronapolitik deutlich kritisiert hatte, um etwas anderes: „Ich will damit auch die schwachsinnige Auslegung durch den Freistaat lächerlich machen.“

Von Jana Brechlin