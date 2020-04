Wermsdorf

1,23 Promille Alkohol hatte ein Quadfahrer intus, der am Mittwochabend in Wermsdorf erwischt wurde. Polizeibeamte hatten den 33-Jährigen kurz nach 20 Uhr auf der Straße Am Fasanenholz gestoppt. Bei der Kontrolle habe sich herausgestellt, dass der Quadfahrer unter Alkoholeinfluss stand, berichtete die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab besagten Wert. Zudem sei das Quad, mit dem der Mann unterwegs war, nicht zugelassen gewesen.

Der Mann müsse sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten, so die Polizei.

Von LVZ