Wermsdorf

Ein Unbekannter hat in der Oschatzer Straße in Wermsdorf an einem VW Polo die beiden Reifen der rechten Seite aufgeschlitzt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro, teilte die Polizei mit. Das Motiv der Tat, die sich in der Nacht zum Dienstag ereignete, sei noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Von lvz